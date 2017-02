Juventus/ Calciomercato news: presto le visite mediche di Kolasinac, Dybala primo obiettivo del Real

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: KOLASINAC, A BREVE LE VISITE MEDICHE (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - La Juventus guarda al futuro ed ha già bloccato qualche giocatore in vista della sessione estiva del calciomercato. L'affare per Senad Kolasinac è ufficialmente chiuso, il giocatore arriverà in estate a parametro zero, un altro colpo messo a segno da Beppe Marotta e Fabio Paratici. Kolasinac è pronto a lasciare lo Schalke'04 e firmerà un contratto per cinque anni con la Vecchia Signora, ma sbarcherà a Torino soltanto la prossima estate. Dopo la cessione di Evra sarà il profilo giusto per sostituire Alex Sandro, in questo anno ha collezionato diciotto presenze con il club tedesco, due gol e sei assist. La Juventus ha battuto la concorrenza del Chelsea di Antonio Conte, che proprio a gennaio voleva il giocatore bosniaco pagando un'ottima somma ai tedeschi. Nei prossimi giorni Kolasinac arriverà a Torino per sostenere le visite mediche di rito, resterà però in Bundesliga fino al termine della stagione.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: DYBALA NEL MIRINO DEL REAL (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Il Real Madrid vuole tornare ad essere galattico e per farlo ha intenzione di mettere le mani su Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'attaccante argentino è il primo obiettivo del club spagnolo in vista della prossima sessione di calciomercato ma se Dybala dovesse rinnovare con i bianconeri non sarà affatto facile strapparlo alla Juventus. Per puntare sull'attaccante della Juventus il Real Madrid dovrà necessariamente vendere Benzema, ma dovrà anche rinforzarsi in altre parti del campo se vuole tornare ad essere il numero uno al mondo. Isco e James andranno via, il presidente Florentino Perez ha intenzione di mettere sul piatto della Juventus una cifra davvero elevata per l'attaccante argentino anche se sarà difficile convincere i bianconeri a cederlo a fine stagione. Se non dovesse arrivare l'accordo con i bianconeri allora il Real Madrid virerebbe su Alli del Tottenham, molto più accessibile.

