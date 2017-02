MAGLIA DELL'INTER 2018, FOTO: PER LA TERZA TORNA IL GRIGIO? RITORNO AL PASSATO: LE SOMIGLIANZE CON LA CASACCA DELLA COPPA UEFA (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Ritorno al passato per l'Inter con la maglia del 2018? Stanno circolando le prime indiscrezioni sulla terza casacca che la squadra di Stefano Pioli indosserà nella prossima stagione. La squadra nerazzurra dovrebbe tornare, infatti, a vestirsi di grigio, ma non è ancora chiaro se la maglia sarà accompagnata eventualmente da dettagli di colore giallo o se saranno inserite delle righe irregolari, verticali o orizzontali, per riprendere la maglia con cui l'Inter festeggiò nel 1998 la vittoria della Coppa Uefa dopo la finale con la Lazio. Il riferimento, però, è evidente, le somiglianze pure. Un'anteprima comunque è stata rivelata dal sito specializzato FootyHeadlines. La Nike sfrutterà il consueto modello anche nella prossima annata, ma punterà su un blu scuro tendente al grigio con possibili inserti in giallo brillante. Con il passare delle settimane continuano, dunque, ad emergere nuove informazioni sulle caratteristiche delle maglie che saranno indossate nella stagione 2017/2018 e in questo caso sulla terza maglia dell'Inter, che sarà disegnata ancora dal brand americano. Il kit che comprende pantaloncini e calzettoni dovrebbe riprendere il colore della maglia: solitamente la Nike fa questo tipo di scelta per far sì che le sue squadre trasmettano un'idea di uniformità. Per scoprire come potrebbe essere la nuova terza maglia dell'Inter, cliccate qui.

