Torino Channel/ News, nasce il canale tematico granata: è disponibile su Sky (oggi 2 febbraio 2017)

TORINO CHANNEL: NASCE IL CANALE TEMATICO GRANATA - Anche il Torino ha il suo canale tematico: giovedì 2 febbraio infatti è stato inaugurato Torino Channel, che va a fare parte del bouquet Sky (canale 234) e sarà disponibile a tutti gli abbonati. Quattro cronisti (Eugenio Bertone, Manolo Chirico, Marco Ghironi, Stefano Ferrero); due volti femminili (Ilenia Arnolfo inviata sui campi, Barbara Pedrotti presentatrice) e tanta programmazione sul mondo granata. Una società storica come il Torino non poteva non avere un canale tematico; tra le offerte proposte da Torino Channel spiccano sicuramente le conferenze stampa in esclusiva da parte dell’allenatore e dei vari protagonisti della squadra, così come la possibilità di vedere la partita di campionato in differita di 90 minuti rispetto al calcio d’inizio (gli highlights invece saranno in differita di 40 minuti). Non mancherà un’ampia finestra sul settore giovanile: il Torino Primavera sarà seguito quotidianamente nei suoi allenamenti, ci saranno finestre sulla condizione della squadra e la proposizione delle partite più importanti. Naturalmente poi grande spazio verrà dato alla storia del Torino: una società che ha vinto sette scudetti e che ha presentato una delle squadre più forti di sempre (naturalmente il Grande Torino degli anni Quaranta) rivivrà nella programmazione di Torino Channel attraverso la riproposizione delle partite e dei momenti che hanno contribuito a fare la storia di questo club.

