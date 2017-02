Video/ Atletico Madrid-Barcellona (1-2): highlights e gol della partita (Coppa del Re 2016-20167, semifinale andata)

VIDEO ATLETICO MADRID-BARCELLONA (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA DEL RE 2016-2017, SEMIFINALE ANDATA) - Bel successo del Barcellona che espugna lo stadio Vicente Calderon battendo l’Atletico Madrid per 1-2, nella semifinale di andata della Coppa del Re 2016-2017. I catalani tornano a battere i Colchoneros dopo gli ultimi due precedenti: sconfitta nei quarti di ritorno dell’ultima Champions e pareggio nella quinta giornata dell’attuale Liga. Vittoria ottenuta grazie ad un ottimo primo tempo in cui il Barcellona si è dimostrato superiore bloccando il traffico nella propria metacampo, e colpendo con due perle dei suoi fuoriclasse: al 7’ minuto una grande accelerazione di Luis Suarez ha portato in vantaggio i blaugrana, l’uruguaiano ha seminato prima Godin e poi Savic in velocità superando il portiere Moya con un delizioso esterno destro. Al 33’ il lampo di Lionel Messi: ricevuto il passaggio da Rakitic, l’argentino ha insaccato con un sinistro di rara potenza e precisione, mandando la palla vicino al palo alla destra di Moya. Nell’intervallo Simeone ha deciso di inserire Fernando Torres al posto di un difensore, Vrsaljko, e la sostituzione ha pagato: mentre il Barça regrediva anche per un comprensibile calo fisico, l’Atletico ha cominciato a macinare gioco ed occasioni trovando il gol al 59’. Marcatore Antoine Griezmann, bravo nell’anticipare tutti di testa dopo la sponda aerea del compagno Godin. Nell’ultima mezz’ora i Colchoneros hanno avuto almeno tre occasioni buone per il pareggio, ma non sono mai stati precisi abbastanza da gonfiare nuovamente la rete di Cillessen. Nel return match di martedì prossimo (7 febbraio, inizio ancora alle ore 21:00), Griezmann e compagni dovranno vincere al Camp Nou con 2 gol di scarto (0-2, 1-3, 2-4…).

STATISTICHE - Le statistiche finali della partita mostrano come il possesso palla sia stato più appannaggio del Barcellona, che ha totalizzato il 57% contro il 43% dell’Atletico Madrid. Che però nel corso della ripresa ha riequilibrato il dato relativo alle conclusioni: alla fine quelle totali sono 17 per squadra, per i Colchoneros però solo 3 nello specchio della porta mentre i catalani sono arrivati a 8. Pro Barcellona anche il computo dei calci d’angolo, 7-11, da ricordare inoltre che al 76’ minuto Messi ha colpito una traversa direttamente da calcio di punizione, con un sinistro morbido dai 25 metri circa. Partita aggressiva da entrambe le parti ma mai veramente cattiva: sul taccuino dell’arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea si contano 8 cartellini gialli, 5 a carico dell’Atletico Madrid e 3 contro giocatori del Barcellona.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ATLETICO MADRID-BARCELLONA (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA DEL RE 2016-2017, SEMIFINALE ANDATA, da fcbarcelona.com)

br/>© Riproduzione Riservata.