Video/ Pescara-Fiorentina (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, recupero 19^ giornata)

VIDEO PESCARA-FIORENTINA (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, RECUPERO 19^ GIORNATA) - E' la Fiorentina di Sousa a trovare il successo in traferta in quetso recupero della 19^ giornata del campionato di Serie A 2016-2017, battendo per 2 a 1 il Pescara di Mister Oddo. Andiamo ad analizzare le statistiche della partita per comprendere meglio l'andamento del match. Cominciamo dal possesso palla, un dato imbarazzante per i padroni di casa che sono riusciti a raggiungere solamente il 21% contro l'impressionante 79% degli ospiti. Il Pescara è andato al tiro 3 volte, centrando lo specchio della porta in 3 occasioni; la Fiorentina invece è andata conclusione ben 17 ed ha impegnato Bizzarri in 7 circostanze. Passiamo ora alle occasioni da rete che vedono come si può prevedere una supremazia dei viola, i quali hanno creato ben 8 palle-gol contro le 2 degli abruzzesi. Anche per quanto riguarda i calci d'angolo il dato è impressionante visto che il Pescara ne ha calciato solamente 1 mentre la Fiorentina ben 14. La squadra di Sousa è anche riuscita a recuperare più palloni (20-22) e a perderne anche meno (23-18). Dal punto di vista disciplinare è stata una partita piuttosto regolare dato che l'arbitro Russo ha dovuto fischiare solamente 23 calci di punizione (12-11) ma ha anche dovuto estrarre ben 7 cartellini gialli (4-3). Diamo ora un'occhiata ai singoli. Protagonista assoluto dell'incontro è stato naturalmente Cristian Tello che, oltre ad aver effettuato più tiri in porta (3) ed ha creato più occasioni da gol (3). Cristian Biraghi invece è stato l'unico a fare un assist, quello a Caprari che è valso il gol del momentaneo vantaggio. Ahmad Benali e Alessandro Crescenzi sono stati i calciatori che hanno recuperato più palloni (6) mentre Milan Badelj con 5 è stato quello che ne ha perso maggiormente; Alessandro Bruno è stato infine il più falloso con i suoi 5 calci di punizione provocati.

LE DICHIARAZIONI - Dispiaciuto per la sconfitta del suo Pescara Massimo Oddo che ha commentato così la sconfitta casalinga contro la Fiorentina ai microfoni di di Sky Sport: "Chiedo ai ragazzi il massimo impegno, fin quando danno il massimo gli errori si possono commettere e servono per crescere. A questa squadra non si può rimproverare nulla, abbiamo dato tutto ma siamo stati puniti oltre modo. Perdere così come oggi fa male, troppo male. Il pubblico ci ha fischiato alla fine, io capisco che stiamo facendo malissimo e le contestazioni sono comprensibili ma oggettivamente credo che oggi ci sia poco da fischiare. I giocatori vogliono raddrizzare una stagione da dimenticare. Siamo stati etichettati come una squadra che gioca all'attacco, quando giochi contro squadre forti ti schiacciano. La Fiorentina è una squadra che ti sfinisce con il loro palleggio, non siamo andati a prenderli troppo alti ed abbiamo fatto un primo tempo perfetto. In un paio di circostanza siamo ripartiti bene, altre volte abbiamo fatto tanta fatica perchè hanno corso tantissimo. L'inizio di stagione? Forse ci eravamo un pò illusi, abbiamo avuto un girone d'andata senza il nostro attaccante a cui si aggiungo tutti gli infortuni di tanti elementi titolari. Dall'inizio dell'anno non ho mai schierato la stessa formazione. Al completo potevamo fare molto di più in questo campionato".

Soddisfatto della vittoria contro il Pescara il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa ha così commentato la gara ai microfoni di Premium Sport: "L'approccio è stato buono, e il nostro avversario ci ha aspettato molto bassi in blocco. Dovevamo controllare meglio le transizioni nel primo tempo, per dare più velocità al nostro gioco e provare le combinazioni. Anche fare quello che abbiamo fatto poi nel secondo, quando ci siamo avvicinati all'area, circolando la palla più veloci e provando più cross. Ho detto di andare in uno contro uno sulle corsie esterne per creare opportunità, e l'abbiamo fatto. Europa? Siamo più vicini. Lavoriamo per vincere, i ragazzi hanno dimostrato che l'atteggiamento e la voglia di vincere ci possono premiare per essere più competitivi. Chiesa? Non mi voglio ripetere. Dall'inizio sono convinto che non ha solo valori tecnici, ma anche umani che abbracciano la bandiera della Fiorentina. I ragazzi lo spingono per continuare a crescere. Esultanza? Io sono passato da tutto: il triste, il freddo, l'esultante. Saponara? Aspetto di inserirlo per le sue caratteristiche. Piano piano si accorgerà delle nostre dinamiche, per interagire al meglio. Ha buon inserimento e tecnica, e sa fare gol. Le caratteristiche dei nostri playmaker non sono di area. Avanzare Vecino ci ha dato più possibilità di fare una buona circolazione per l'uno contro uno. Vittoria a fatica? Basta vincere. Lavoriamo per migliorare la convinzione. E di tirare più in porta quando troviamo difese basse, e abbiamo giocatori ideali per farlo. Ilicic le ha, anche se oggi non è stato determinante. Futuro? È tutto dalla base del nostro presente. Cerchiamo di vincere il più possibile: questo avvicina entrambi. La squadra ha meritato".

(Marco Guido)

