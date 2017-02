Video/ Roma-Cesena (2-1): highlights e gol della partita (Coppa Italia 2016-2017, quarti)

VIDEO ROMA-CESENA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2016-2017, QUARTI - PRIMO TEMPO) - La Roma è l'ultima squadra a ottenere il pass per le semifinali di Coppa Italia 2016-2017: all'Olimpico la squadra di Spalletti, seppure a fatica, si impone sul Cesena con il punteggio di 2 a 1 e andrà a sfidare la Lazio in un'affascinante doppio derby che metterà in palio uno dei due posti per la finalissima (l'altra semifinale, anch'essa di altissimo livello, sarà Juventus-Napoli). Ma chi pensava che i giallorossi avrebbero passeggiato contro i romagnoli si è dovuto ricredere, i padroni di casa non approcciano la gara nel migliore dei modi e a parte un paio di tentativi di El Shaarawy e Manolas sono gli ospiti in realtà a fare la partita, con Alisson che in un paio di occasioni dice di no a Rodriguez, mentre Koné viene fermato dal palo che nega il gol al numero 23 di Camplone. Spalletti capisce che qualcosa non va e nella ripresa butta dentro Nainggolan che se non altro dà nuovo vigore alla manovra offensiva della Roma, e non a caso parte dal centrocampista belga l'azione che porterà al gol di Dzeko (entrato nel corso del primo tempo al posto dell'infortunato Perotti), ma il vantaggio dei giallorossi dura solamente cinque minuti: si rivela fatale un'incomprensione tra Alisson e Manolas, Garritano si ritrova la porta spalancata e per lui diventa un gioco da ragazzi depositare il pallone in rete per l'1-1. Quando i supplementari sembrano ormai dietro l'angolo, al termine dei cinque minuti di recupero concessi da Maresca, Agliardi atterra Strootman in area, il direttore di gara non esita un istante e indica il dischetto. Dagli undici metri Totti la mette nell'angolino, Agliardi intuisce ma sfiora soltanto il pallone, passa la Roma ma al Cesena va comunque dato l'onore delle armi per aver complicato la vita ai giallorossi che sulla carta erano nettamente favoriti e dati per vincenti con un ampio scarto. Come dimostrano le statistiche, nonostante il 69% di possesso palla i giallorossi hanno creato solamente 7 occasioni da gol, tirato in porta per 8 volte e perso ben 46 palloni, a conferma che i padroni di casa hanno sbagliato l'approccio soprattutto nella prima frazione di gioco quando a sorpresa avevano giocato meglio gli ospiti che hanno centrato un legno con Koné. Nonostante l'eliminazione, il Cesena ha sicuramente fatto bella figura disputando un'ottima gara e mettendo in difficoltà la Roma che forse ha sottovalutato l'impegno, cosa che siamo certi non accadrà in occasione del derby con la Lazio in semifinale.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il match-winner Francesco Totti è stato immediatamente raggiunto dai microfoni della Rai: "Il rigore penso fosse evidente, Strootman era in anticipo sul portiere che lo ha buttato giù, non mi sembra ci sia molto da discutere. Siamo riusciti a ottenere la vittoria con lo spirito e la determinazione di una grande squadra, di fronte avevamo degli avversari che meriterebbero di giocare in Serie A per come hanno giocato bene oggi. In semifinale cercheremo di fare del nostro meglio, a maggior ragione considerando che si tratterà di un doppio derby".

Le parole del tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ai microfoni di Rai Sport 1: "Secondo me il rigore c'era, ma se me lo avessero dato contro probabilmente mi sarei arrabbiato; del resto domenica scorsa non ce ne avevano concesso uno ancora più netto, e lo scorso anno ho fatto oltre metà campionato senza avere penalty a favore. In questi due giorni ho cercato di far capire ai miei giocatori che il Cesena sarebbe stato un ostacolo duro da superare, considerando che nei turni precedenti aveva eliminato due squadre di A (Empoli e Sassuolo, ndr), eppure ci è mancato poco che arrivassimo ai supplementari. In effetti nel primo tempo abbiamo sofferto più del previsto, mentre nella ripresa non siamo stati bravi a capitalizzare le azioni costruite".

Il tecnico del Cesena, Andrea Camplone, ai microfoni di Rai Sport 1 prova a vedere il lato positivo nonostante l'eliminazione: "Non vorrei dire nulla sull'episodio del rigore che ha visto solamente l'arbitro, altrimenti direi solo volgarità. Abbiamo fatto una partita importante, che è esattamente quello che voglio dalla squadra, che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà formazioni che militano in una categoria superiore quando gioca con la testa sgombra e senza pressioni. Peccato non essere riusciti a concretizzare le occasioni create nella prima frazione di gioco, per il resto non mi posso lamentare di nulla, la squadra ha dimostrato che con l'atteggiamento giusto la salvezza è ampiamente alla nostra portata". (Stefano Belli)

