BONUCCI MULTATO? JUVENTUS NEWS, LITE CON ALLEGRI: SANZIONE IN ARRIVO PER IL DIFENSORE DOPO IL CHIARIMENTO (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Leonardo Bonucci verrà multato: la Juventus, pur avendo preso atto del chiarimento tra il difensore e Massimiliano Allegri, applicherà il regolamento interno. Il centrale bianconero, dunque, dovrà versare la multa alla cassa comune, quella destinata a fine stagione dal club alle iniziative benefiche. Il provvedimento era stato evitato in altre circostanze, ma la società ha deciso di intervenire per dare una frenata alla reiterazione dei diverbi. Il provvedimento non è ufficiale, ma servirà ad archiviare il caso relativo alla lite tra Bonucci e Allegri nel finale di Juventus-Palermo. Il chiarimento tra il difensore e l'allenatore è avvenuto il giorno successivo a Vinovo alla presenza dell'amministratore delegato Beppe Marotta e, quindi, ora la testa in casa Juventus è rivolta alla partita contro il Porto, match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società non ha gradito le parole rivolte dall'ex pisano al tecnico, sebbene la situazione sia stata subito ricomposta. Bonucci si è accorto di aver sbagliato, Allegri ci ha messo una pietra sopra e il caso viene chiuso con la sanzione.

