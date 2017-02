Battista Missiroli/ E'morto il papà di Simone del Sassuolo e Furia della Reggina anni 70' si è spento a 63 anni (ultime notizie oggi 20 febbraio 2017)

BATTISTA MISSIROLI, E' MORTO IL PAPA’ DEL NEROVERDE SIMONE SI E’ SPENTO (ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 FEBBRAIO 2017) –In una domenica di festa per il figlio Simone è morto Giovan Battista Missiroli, papà del centrocampista del Sassuolo all’età di 63 anni. A dare comunicazione è la stessa società neroverde he postando una foto sul proprio profilo instagram (clicca qui per vederla) ha voluto comunicare il lutto che è caduto sulla grande famiglia neroverde. Nella tag si legge a fianco della voto che mostra lo stemma della società listato a lutto si legge: “Il Sassuolo si stringe attorno alla famiglia Missiroli. Nel tardo pomeriggio di ieri è improvvisamente venuto a mancare Battista Missiroli, padre del nostro calciatore Simone”. Battista Missiroli oltre che padre di Simone era stato uno dei calciatori di punta della Reggina degli anni 70-80’ dove aveva meritato il soprannome di Furia, per le sue scorribande sulla fasce, ancora ben impresse nelle memorie dei tifosi amaranto.

BATTISTA MISSIROLI , E' MORTO LA FURIA AMARANTO DEGLI ANNI 70’ (ULTIME NOTIZIE, OGGI 20 FEBBRAIO 2017) – Domenica pomeriggio è giunta la notizia della morte di Giovan Battista Missiroli, papà del calciatore del Sassuolo Simone, spentosi all’età di 63 anni. Missiroli, conosciuto per il suo passato da calciatore negli anni 70-80’ della Reggina, aveva ottenuto il soprannome di Furia, per le sue innumerevoli “sgroppate” sulla fascia che tanto sollevano ricordi felici ai tifosi del club amaranto. Oltre che il sassuolo anche la Reggina ha voluto dare notizia del grave lutto occorso alla famiglia di Simone Missiroli, ricordando con affetto la loro “Furia”. Nel comunicato ufficiale degli amaranto si legge:” La notizia che non avremmo mai voluto dare. Nel pomeriggio odierno si è spento a soli 63 anni l’ex centrocampista della Reggina della metà degli anni ’70 “Furia” Battista Missiroli padre di Simone ex amaranto ora al Sassuolo. L’indimenticato calciatore originario della provincia di Ravenna, si era ormai stabilito a Reggio a fine carriera ed è ricordato ancora le sue incredibili sgroppate sulla fascia. Il presidente, il Consiglio di amministrazione, i soci, il direttore generale, lo staff tecnico, la prima squadra, il settore giovanile ed i collaboratori tutti si uniscono al dolore della famiglia Missiroli”.

