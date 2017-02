Cremonese-Alessandria/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA CREMONESE-ALESSANDRIA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - La diretta Cremonese-Alessandria si gioca alle 2045 e sarà arbitratta da Antonio Guia. Si tratta del big match per il girone A di Lega Pro: infatti allo stadio Giovanni Zini la Cremonese, quarta in classifica con 47 punti, ospita la fortissima capolista Alessandria prima a quota 58. I grigiorossi sono stati a lungo secondi, ma ultimamente hanno lasciato alcuni punti per strada, vedendosi superare in graduatoria dal Livorno e dall'Arezzo, che invece stanno viaggiando piuttosto forte. La gara del weekend contro l'Alessandria potrebbe essere la partita della svolta per la squadra di mister Attilio Tesser, che al momento ha nove punti di svantaggio rispetto alla prima in classifica.

Nell'ultima gara giocata è arrivata una pesante sconfitta contro il Piacenza, che ha costretto la Cremonese a salutare momentaneamente la seconda piazza. L'Alessandria invece è al primo poto dalla prima giornata di campionato. I grigi hanno sette punti di vantaggio sulle due seconde, che si sono avvicinate approfittando della sconfitta patita contro il Como nell'ultima gara di campionato. Un'altra sconfitta riaprirebbe un campionato che solo un mese fa sembrava chiuso a doppia mandata e l'Alessandria vuole evitare che ciò accada.

Cominciando dalla Cremonese, nell'analisi delle probabili formazioni, si attende come modulo di base il 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo. L'estremo difensore titolare sarà Ravaglia, dinanzi a lui previsti il terzino destro Salviato, i difensori centrali Marconi e Canini e il terzino sinistro Procopio. A centrocampo in posizione centrale giocherà il mediano di contenimento Porcari, alla sua destra ci sarà Moro e alla sua sinistra Belingheri, nei ruoli di mezzala. Come trequartista ed ispiratore offensivo verrà impiegato Perrulli, chiamato a collaborare con la coppia d’attacco formata da Stanco e da Brighenti.

L'Alessandria invece adotterà il modulo quasi sempre utilizzato quest’anno da mister Piero Braglia, vale a dire il 4-4-2 che permette di avere copertura difensiva nonostante la presenza di più giocatori votati all’attacco. L'estremo difensore sarà Vannucchi, che proteggerà la porta con l'aiuto dei difensori che saranno il terzino destro Sosa, il terzino sinistro Barlocco e i due centrali Gozzi e Piccolo. A centrocampo il mediano sarà Cazzola, accanto a lui Mezavilla (in ballottaggio con Nicco) mentre agiranno Iocolano e Sestu. Davanti Bocalon, a segno nell’ultima sconfitta sul campo del Como e salito a quota 15 reti in campionato, e Fischnaller; Gonzalez, miglior marcatore del girone B a quota 16, dovrebbe partire ancora dalla panchina perché non al top della forma.

Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, nonostante la posta in palio sia estremamente elevata si tratterà di uno dei match più belli della stagione. Spesso questi match molto equilibrati tendono ad essere tesi e poco spettacolari, ma potrebbe non essere questo il caso. A fare la differenza sarà in ogni caso la freddezza degli attaccanti: chi riuscirà a sfruttare le occasioni da gol potrà permettere alla propria squadra di conquistare tre punti fondamentali.

Per quanto riguarda le quote relative a questa partita, è l’Alessandria a partire con un leggero favore di pronostico. bet356.it ad esempio valuta 2,40 il segno 2 per il colpo esterno dei Grigi, e 2,70 il segno 1 per la vittoria casalinga della Cremonese (sconfitta solo 2 volte in 12 partite interne). Attenzione al segno X per il possibile pareggio finale, opzione che bet365.it valuta 3,10: una scommessa quindi appetibile.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Cremonese-Alessandria sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. La diretta Cremonese-Alessandria sarà trasmessa anche in tv sul canale Rai Sport 1, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: telecronaca dalle ore 20:45. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it.