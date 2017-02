RIGORE INVENTATO / Video, la squadra che subisce il penalty smette di giocare e prende tre gol: la moda del Mannequin Challeng

RIGORE INVENTATO, VIDEO: IN VIETNAM LA SQUADRA CHE SUBISCE LA BEFFA SI FERMA PER PROTESTA E PRENDE TRE GOL (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017): QUELLA VOLTA CHE BEPI PILLON... - L'episodio accaduto in Vietnam è sicuramente in prima pagina un po' ovunque e ci riporta alla memoria un peisodio di quasi dieci anni fa. Era esattamente il dicembre del 2009 quando nella gara Ascoli-Reggina succede di tutto alla rete dell'uno a zero segnato da Mirko Antenucci con Carlos Adrian Valdez che a terra chiedeva soccorso agli avversari. Subito dopo la rete scoppia una rissa in mezzo al campo con Andrea Costa che viene espulso per un colpo di reazione a Vincenzo Sommese. E' così che ristabilita la tranquillità è l'allenatore allora dell'Ascoli Bepi Pillon che ordina ai suoi calciatori di far segnare immediatamente il pareggio alla squadra avversaria in una gara tra l'altro molto importante per evitare la retrocessione. La partita poi terminerà 3-1 per la Reggina in inferiorità numerica.

