TIFOSO SPAL CADE DALLA GRADINATA/ E finisce in ospedale: I tifosi del Verona ritirano gli striscioni (oggi, 20 febbraio 2017)

TIFOSO SPAL CADE DALLA GRADINATA: IL GESTO DELLA CURVA DEL VERONA (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - La situazione legata al tifoso della Spal che è caduto dalla gradinata ha sicuramente scosso gli animi allo Stadio Bentegodi dove si sta giocando in questo momento Verona-Spal valida per il campionato cadetto. Sicuramente però il fatto che la gara stia andando avanti fa pensare che la situazione possa essere meno grave del previsto. Fatto sta che per rispetto i tifosi della curva della Spal, come racconta Sky Sport, hanno deciso di ritirare tutti gli striscioni in segno di rispetto per questa persona, non ancora identificata, che ha subito questo spiacevole incidente durante un momento che dovrebbe essere di giubilo e non di sofferenza. Probabilmente nelle prossime ore arriveranno altre notizie in merito che si spera possano dirci che la persona in questione è completamente fuori pericolo. Ricordiamo che la Spal non vive emotivamente un momento molto piacevole vista anche la scomparsa del padre della Curva Ovest Nicola Villani detto Lillo, tifoso storico, in settimana.

TIFOSO SPAL IN OSPEDALE, CADE DALLA GRADINATA E LO PORTANO SUBITO ALL'OSPEDALE (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Un tifoso della Spal è stato portato d'urgenza in ospedale perchè caduto dalla gradinata. Secondo quanto riporta Sky Sport durante la telecronaca di Verona-Spal pare che comunque il tifoso in questione, di cui al momento non si conoscono le generalità, abbia riportato alcune fratture che hanno obbligato l'arrivo dei sanitari. Questi è stato quindi appunto trasportato in ospedale. Al momento non è nota la gravità dell'acccaduto anche se il fatto che la partita sia ricominciata tranquillamente fa presupporre che la persona in questione non sia in pericolo di vita, altrimenti ovviamente la partita sarebbe stata sospesa a data da destinarsi. La gara al momento è sul risultato di zero a zero con poche emozioni e le due squadre che sono state molto contratte, soffrendo anche in parte la paura della forza dell'avversario. Questo è sicuramente un vanto perl a Spal che da neopromossa sta mettendo in difficoltà un Verona che meno di un anno fa militava nella massima categoria. Staremo a vedere se arriveranno notizie in merito al tifoso in questione.

