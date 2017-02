Verona-Spal / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA VERONA-SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE - La diretta Verona Spal è l'ultimo posticipo che chiude il programma della 26^ giornata di Serie B, arbitrata da Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano la gara si disputerà lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 20.30 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi nel capoluogo della provincia veneta, e rappresenta sicuramente il piatto principale di questo turno del campionato cadetto. Si incontreranno infatti la seconda e la terza della classifica per quello che si preannuncia come un big match a tutti gli effetti e uno scontro diretto per la promozione, uno scenario impensabile a inizio stagione quando tutti davano per scontata l'immediata risalita nella massima categoria da parte della formazione di Pecchia, mentre dai ragazzi di Semplici, che avevano compiuto l'impresa di riportare in Serie B la Spal dopo oltre venti anni di assenza, ci si aspettava al più una salvezza tranquilla e un campionato da centro classifica.

Invece, dopo 25 giornate, gli scaligeri sono stati scavalcati dal Frosinone in vetta alla graduatoria in seguito al KO di Avellino, mentre i ferraresi si trovano attualmente in terza posizione e in piena corsa addirittura per la promozione diretta, dopo aver regolato la Virtus Entella a Chiavari con un 3 a 0 che non ammette possibilità di replica. In particolare il Verona sta facendo parecchia fatica in trasferta, dove ha lasciato per strada parecchi punti alle avversarie, perdendo contro squadre come Avellino e Latina che lottano per salvarsi e si trovano a debita distanza dalle posizioni di vertice; se non altro, tra le mura amiche del Bentegodi, gli uomini di Pecchia hanno il secondo miglior rendimento dopo il Benevento con una sola sconfitta, il pesante 0-4 patito dal Novara qualche mese fa.

Tuttavia la Spal finora si sta confermando squadra solidissima anche lontano dal Mazza, con 17 punti ottenuti nelle 13 gare esterne finora disputate. Ci sono tutte le premesse per assistere a un match combattuto e di altissimo livello, e finalmente capiremo una volta per tutte se i ragazzi di Semplici fanno sul serio: non c'è più tempo per nascondersi, questo è il momento della stagione in cui si capisce se le squadre stanno bluffando oppure hanno delle carte realmente interessanti da calare sul tavolo.

Il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, ha abituato la squadra a giocare con il 4-3-3, e con ogni probabilità è il modulo che verrà adottato anche nel match contro la Spal: in porta non dovrebbero esserci sorprese con Nicolas che sarà regolarmente tra i pali; al centro della difesa Bianchetti e Caracciolo saranno affiancati dai terzini Pisano e Souprayen; a centrocampo Romulo, Fossati e Bessa dovrebbero costituire la linea mediana che avrà il compito di alimentare la fase offensiva e rifornire di palloni gli attaccanti che andranno a comporre il tridente; Pazzini tornerà dalla squalifica e sarà un punto di riferimento importantissimo per le altre punte Juanito Gomez e Luppi, con Siligardi e Ganz a scalpitare dalla panchina, pronti a disputare uno spezzone di partita e a subentrare in corso d'opera se ce ne sarà bisogno.

L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, si trova a nozze con il 3-5-2 e sicuramente lo riproporrà in vista della gara contro gli scaligeri: tra i pali Meret non sta facendo rimpiangere Branduani tornato a giocare in Lega Pro dove difende la porta del Teramo; in difesa torna capitan Giani dopo aver scontato la squalifica nel turno precedente, accanto a lui due tra Bonifazi, Cremonesi e Vicari; gli esterni di centrocampo dovrebbero essere Mora e Lazzari, mentre Arini, Castagnetti e Schiattarella giocheranno in posizione più centrale; per la coppia d'attacco, Semplici punterà sull'esperto Floccari e su Antenucci.

Dalle quote delle varie agenzie di scommesse on-line possiamo farci un'idea di quale sia la squadra che goda dei favori del pronostico. In effetti il Verona sembrerebbe avere più chance di vittoria, considerando che l'1 dei padroni di casa viene dato a 2,10 su WilliamHill contro il 3,50 di Bet365 per l'X e il 3,90 di Bwin per il 2 degli ospiti. Bet365, inoltre, propone una quota di 1,75 per l'Under con Unibet che paga una vincita di 2,04 volte la posta in palio per l'Over.

Sarà possibile seguire la diretta Verona Spal in tv sui canali 201, 206 e 251 di Sky Sport, in alta definizione: per vedere la partita sarà necessario un abbonamento ai pacchetti Calcio e/o Sport, mentre per la diretta streaming su internet l'unica soluzione legale è quella di utilizzare il servizio Sky Go accessibile tramite browser all'indirizzo skygo.sky.it oppure tramite app per smartphone e tablet.

