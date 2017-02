Video/ Bologna-Inter (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

VIDEO BOLOGNA-INTER (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA) - Bologna-Inter termina con il risultato di 1-0 in favore della formazione ospite per effetto della rete siglata all'81' da Gabriel Barbosa, detto Gabigol. Il brasiliano raccoglie un assist di D'Ambrosio all'altezza del secondo palo e, a porta completamente sguarnita, regala all'Inter 3 punti importantissimi per la lotta al terzo posto che vale i preliminari di Champions League. Se nel primo tempo i nerazzurri hanno trovato moltissime difficoltà per vie centrali, lo stesso non può dirsi per quel che riguarda il gioco sugli esterni. Dalle fasce sono infatti arrivati i due pericoli maggiori per il Bologna, quando prima Perisic poi Candreva hanno messo in mezzo due traversoni sprecati malamente da Palacio (tap-in alto e deviazione in ritardo). Il Bologna si fa notare al 42' con un siluro di Dzemaili terminato sul fondo di non molto. Nella ripresa Krejci entra in area dalla sinistra e appoggia per Verdi, la cui conclusione non inquadra lo specchio della porta difesa da Handanovic. Perisic, uno dei più reattivi, prova a impensierire Da Costa con un tiro di prima intenzione ma non riesce a imprimere precisione, mentre poco dopo Eder riceve da Candreva ma prende in pieno il portiere avversario da posizione favorevole. Al 65' Miranda viene ammonito e, diffidato, dovrà saltare l'importante match contro la Roma in programma nel prossimo turno. Quando la partita sembrava ormai in archivio, ecco il vantaggio dell'Inter firmato da Gabigol. Il brasiliano, entrato al 74' al posto di Candreva, riceve palla da D'Ambrosio e, all'altezza del secondo palo, spinge in rete il più facile dei palloni a pochi passi dalla linea di porta. Bravissimo anche Banega a far partire l'azione. Poco dopo Gabigol sfiora la doppietta con un tentativo da fuori: salva tutto Masina. In pieno recupero c'è da segnalare il miracolo di Handanovic su Torosidis: il difensore greco si presenta a tu per tu con il portiere dell'Inter, che è bravissimo a murare il tiro a botta sicura del giocatore bolognese. Diamo adesso un'occhiata alle statistiche del match. L'Inter ha legittimato la vittoria collezionando ben 16 tiri complessivi di cui 5 nello specchio della porta; il Bologna, al contrario, ha tirato 8 volte e una soltanto verso Handanovic (quella di Torosidis nell'extra time). Per quanto riguarda il possesso palla, l'Inter ha collezionato il 55,2% contro il 44,8% avversario. Situazione disciplinare: l'arbitro Mazzoleni ha estratto 5 cartellini gialli, 4 nei confronti dei giocatori dell'Inter, 1 a quelli del Bologna.

LE DICHIARAZIONI - Al termine di Bologna-Inter ecco quanto dichiarato ai microfoni di Premium Sport dal tecnico nerazzurro, Stefano Pioli: "Avere una squadra che ci crede fino alla fine è sempre una buona notizia. Abbiamo fatto fatica perché non avevamo grande ritmo ma siamo riusciti a colpire nel finale. Sono soddisfatto nel vedere i miei giocatori che sono uniti e compatti. Dobbiamo insistere, non abbiamo fatto ancora niente. Sarà difficile tenere questi ritmi ma ci proveremo. Stiamo lavorando su tante situazioni, ci sono tante cose in cui possiamo migliorare. Gabigol? Sono contento per lui, si è sbloccato e si sta togliendo le sue soddisfazioni. Se lo merita".

A fine gara ha parlato a Premium Sport anche il portiere dell'Inter Samir Handanovic, decisivo con quella parata su Torosidis a pochi istanti dal triplice fischio di Mazzoleni: "Questa vittoria è stata importantissima. Tutti quelli che lottano per un posto in alto hanno vinto, per noi era importante vincere perché così la partita con la Roma ha un senso".

