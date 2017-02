Video/ Milan-Fiorentina (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

VIDEO MILAN-FIORENTINA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA) - Con la sconfitta odierna la Fiorentina perde contatto, forse irrimediabilmente, dalle prime posizioni della classifica: ora i viola si trovano a -7 dal sesto posto (occupato dalla Lazio) e addirittura a -14 dal terzo posto del Napoli, a questo punto i viola punteranno tutto sull'Europa League, dove giovedì prossimo cercheranno di difendere l'1 a 0 dell'andata in Germania contro il Borussia Monchengladbach. Il Milan, invece, con questi tre punti (ottavo successo interno), rimane agganciato per il rotto della cuffia al treno buono per l'Europa, anche se non sarà facile per gli uomini di Montella colmare il gap nei confronti di Inter e Atalanta. Premesso ciò, andiamo a sviscerare le statistiche che hanno caratterizzato questo match. Possesso palla: 42% Milan, 58% Fiorentina; soprattutto nella ripresa i viola hanno preso l'iniziativa nel tentativo - invano - di evitare la sconfitta con i padroni di casa che pensavano soprattutto a rintuzzare gli assalti. Parate: 6 Donnarumma, 3 Tatarusanu; nessuno svarione da parte dei due estremi difensori che si sono comportati egregiamente. Tiri in porta: 5 Milan, 7 Fiorentina; nonostante la stanchezza dovuta all'impegno in Europa League, gli ospiti ci hanno provato eccome a trovare la porta. Occasioni da gol: 4 Milan, 6 Fiorentina; gli uomini di Paulo Sousa si sono dati parecchio da fare nella trequarti avversaria ma la difesa rossonera ha saputo sventare i pericoli creati dagli ospiti. Palle perse: 30 Milan, 25 Fiorentina; qualche leggerezza di troppo in fase di impostazione per i rossoneri.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ci tenevo a fare un augurio speciale a Berlusconi e Galliani che in questi trenta anni hanno portato il Milan in cima al mondo lasciandocelo a lungo. Per quanto riguarda la partita: tre punti fondamentali, importantissimi e anche meritati, nel primo tempo abbiamo creato qualcosa di più rispetto agli avversari, nella ripresa la Fiorentina ci ha messo alle corde facendoci abbassare, abbiamo sofferto contro una squadra forte ma alla fine siamo riusciti a spuntarla ottenendo una vittoria davvero preziosa in chiave classifica, ora negli scontri diretti siamo in vantaggio rispetto a Fiorentina e Lazio. Bacca ha giocato bene, ha fatto i movimenti che mi aspettavo da lui soprattutto senza palla".

Le parole del tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, ai microfoni di Sky Sport: "Era una trasferta difficile quella di stasera a Milano, soprattutto considerando la posta in palio e che venivamo da un impegno molto dispendioso, eppure abbiamo giocato con tanta qualità e sono sicuramente orgoglioso della prestazione dei giocatori. Anche stasera abbiamo cercato di conquistare tutta la posta in palio, come ho sempre insegnato da quando sto qui, cioè a cercare sempre il massimo e di fare il maggior numero possibile di punti. Chiaramente dopo l'Europa League non era facile recuperare in tempo e la stanchezza è affiorata soprattutto nella ripresa, il Milan che durante la settimana non aveva giocato ha saputo mantenersi sugli stessi livelli fino al novantesimo".

(Stefano Belli)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI MILAN-FIORENTINA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA)