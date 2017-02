Video/ Pescara-Genoa (5-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

VIDEO PESCARA-GENOA (RISULTATO FINALE 5-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della sfida dell'Adriatico tra Pescara e Genoa, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Gli abruzzesi travolgono un grifone in piena crisi con un sonante cinque a zero e tornano a sperare nella salvezza. Il dato del possesso palla, però, premia ampiamente i liguri col 57%, solo 43% invece per il Pescara. Per quanto riguarda i tiri in porta sono 6 per il Pescara e 2 per il Genoa di Ivan Juric. Dal punto di vista del fraseggio, il Pescara ha completato 301 passaggi mentre la formazione ospite 405. La precisione di esecuzione sorride al Genoa con l'84%, dato nettamente superiore ai biancazzurri di Zeman fermi al 77%. Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 29, con 3 cartellini gialli estratti dal direttore di gara Abbattista. Il match è stato poco cattivo e complessivamente corretto. Infine uno sguardo alle presenze allo stadio, dove erano presenti poche migliaia di supporters. I tifosi rossoblu, giunti in Abruzzo per seguire la squadra in trasferta, hanno abbandonato lo stadio nel primo tempo.

LE DICHIARAZIONI - Spazio ora ai commenti rilasciati nel post partita di Pescara-Genoa, con le parole del boemo Zdenek Zeman felice del 5-0 inflitto al grifone: "La matematica dice che ci sono possibilità di salvezza, dobbiamo ragionare partita dopo partita. Spero che riusciremo ad avvicinarci, la vedo difficile, ma i giocatori in allenamento si sono applicati. L'ambiente era abbattuto, questo è normale, in alcune partite potevano vincere, ci sono sempre andati vicini senza mai farcela. Nelle altre gare durante i secondi tempi vedevo la squadra meno attiva". Nessuna dichiarazione, invece, su sponda Genoa: Ivan Juric ha preferito non parlare a fine partita, il croato dovrebbe essere esonerato e nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale del presidente Preziosi. (Jacopo D'Antuono)

