Video/ Sampdoria-Cagliari (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

VIDEO SAMPDORIA-CAGLIARI (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA) - SI conclude in parità per 1-1 la sfida fra la Sampdoria e il Cagliari nella gara valida per la 25^ giornata della Serie A. Decidono le reti di Isla al 6° minuto che, porta momentaneamente gli ospiti in vantaggio, e il successivo pareggio di Quagliarella al 22° minuto. Nel finale la squadra arbitrale annulla un gol regolare ad Ibarbo in zona Cesarini con il risultato che rimane così sull’1-1. Analizzando i dati provenienti dal sito della Lega Serie A le due formazioni hanno dato vita ad una gara equilibrata, nonostante il dato sul possesso palla (57% in favore dei blucerchiati), come dimostrano i 4 tiri in porta complessivi realizzati da entrambe le squadre. Marco Sau, attaccante del Cagliari, è stato i giocatore che ha relizzato più tiri nello specchio di porta con 3 tiri che hanno impegnato Viviano, seguito in questa speciale classifica da Quagliarella e Torreira, entrambi staccati a quota 2. Per quanto riguarda le statistiche negative, in particolare quella sulle palle perse, Luis Muriel è stato il peggiore in campo per palloni persi con 6 possessi regalati agli avversari. La Samp con questo pareggio rimane in decima posizione in classifica a quota 34 punti, mentre il Cagliari stacca il Bologna e si porta in quattordicesima posizione con 28 punti conquistati in 25 partite. (Paolo Zaza)

