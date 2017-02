Video/ Udinese-Sassuolo (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 25^ giornata)

VIDEO UDINESE-SASSUOLO (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 25^ GIORNATA) - Oggi alla Dacia Arena di Udine è andata in scena Udinese-Sassuolo, partita molto divertente sin dai primi minuti con entrambe le squadre che hanno lasciato il timore reverenziale negli spogliatoi e sono riuscite a far male all'avversario. Nel complesso dei 90' il pallino del gioco è stato in mano all'Udinese e ma il possesso palla non fa capire questo dato visto che è stato praticamente uguale (51% a 49%). Nel primo tempo i friulani hanno avuto più occasioni del Sassuolo mentre con l'ingresso di Defrel, nella ripresa, ha cambiato le sorti della gara. Sia i tiri totali, che quelli in porta, sono a favore del Sassuolo (12-9 quelli totali e 7-5 quelli in porta). La squadra di Di Francesco, dunque, è stata più precisa dell'Udinese e i tre punti finali testimoniano questo dato. Tante volte gli attaccanti neroverdi si sono fatti pescare in fuorigioco, ben 5, mentre solo 3 volte sono terminati aldilà dei difensori neroverdi quelli dell'Udinese. Il gioco nell'arco dei 90' è stato spezzettato, spesso, dato che netrambe le squadre hanno commesso tanti falli (11-9 per l'Udinese) mentre i cartellini gialli del sig. Tagliavento sono stati comminati 3 all'Udine e 2 al Sassuolo; nessuna espulsione, invece, in questa gara. Anche i calci d'angolo sono a favore della squadra ospite, 8-7, e ne ha conquistati tanti nella seconda parte di gara quando il forcing offensivo ha fatto crollare il muro costruito da Delneri.

LE DICHIARAZIONI - Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, è intervenuto nel post-gara della Dacia Arena per commentare la rinascita dei neroverdi che grazie alla doppietta di Defrel hanno sbancato Udine: "E' tornato il Sassuolo e stanno arrivando anche i risultati; dopo i primi 15' dove non siamo scesi in campo penso che oggi la squadra abbia fatto un'ottima gara e la vittoria ne è la conferma. Defrel? Una scelta fortunata, abbiamo schiacciato loro nell'Udinese e loro hanno cambiato modulo, mettendo Defrel ho voluto ricreare densità davanti e poi è stato decisivo. Devo allenare i giocatori per evitare di iniziare con l'hadicap dei primi 15 minuti, l'atteggiamento iniziale non mi è proprio piaciuto, troppo aperti". (Alessandro Nobile)

