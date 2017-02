ALLENATORE FALCIA UN AVVERSARIO/ Video, il tecnico espulso dopo uno sgambetto all'attaccante

ALLENATORE FALCIA UN AVVERSARIO, VIDEO, MESSICO: RICARDO LA VOLPE, ALLENATORE DEL CHIVAS, SGAMBETTA UN AVVERSARIO E VIENE ESPULSO (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - La situazione capitata all'allenatore dell'America Ricardo La Volpe è veramente paradossale anche per la carriera che ha contraddistinto un allenatore serio e preparato con una carriera importante alle spalle. Nato a Buenos Aires il 6 febbraio del 1952 questi ha disputato una discreta carriera da calciatore come estremo difensore negli anni settanta di Banfield e San Lorenzo andando a chiudere la sua carriera tra Atlante e Oaxtepec. Inoltre tra il 1975 e il 1978 è stato anche il secondo portiere dell'Argentina laureandosi Camione del Mondo ai Mondiali del 1978. Proprio all'Oaxtepec ha iniziato la sua carriera di allenatore che ha raggiunto il picco più alto quando ha allenato il Messico nei Mondiali del 2006 vinti poi dall'Italia. In carriera ha guidato anche Boca Juniors, Velez Sarsfield e la nazionale del Costa Rica oltre ad altri club prestigiosi come il Banfield. All'America è tornato quest'estate dopo che l'aveva già allenata nel 1996.

ALLENATORE FALCIA UN AVVERSARIO, VIDEO (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Un fatto paradossale è accaduto in Messico durante la partita America-Chivas. L'allenatore dei padroni di casa, Ricardo La Volpe, è entrato in campo e ha tolto palla ad un avversario facendogli uno sgambetto. Con l'arbitro infuriato che chiedeva spiegazioni l'uomo ha sottolineato che avevavisto la palla finire fuori e voleva far ripartire l'azione dei suoi ragazzi. Scuse che ovviamente non sono state accolte dal direttore di gara visto che La Volpe è stato immediatamente espulso. Una situazione paradossale anche perchè arrivata da un professionista serio che in carriera non aveva mai compiuto atti del genere e che di sicuro sposta l'opinione pubblica nei suoi confronti, nonostante questi abbia sempre dimostrato di essere un professionista serio e di grande competenza. Staremo a vedere oltre alla normale squalifica per l'espulsione quale sarà la decisione del giudice sportivo in Messico.



