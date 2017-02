BEBE VIO MINACCIATA DI VIOLENZA SESSUALE/ Su Facebook pagina shock vaneggia: “e le protesi…”

BEBE VIO MINACCIATA DI VIOLENZA SU FACEBOOK: CODACONS DENUNCIA IL SOCIAL NETWORK, LA PAGINA VIENE RIMOSSA (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Beatrice "Bebe" Vio è stata minacciata di violenza sessuale su Facebook: una pagina criminale sotto ogni aspetto, aperta sul social network e che è stata prontamente rimossa, avrebbe inneggiato pratiche violente e a commettere abusi nei confronti della schermitrice azzurra, vincitrice di una medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Rio. La notizia è stata resa nota dal Codacons, che attraverso un comunicato ha denunciato il social network all'Autorità giudiziaria: tale pagina ha fatto leva sull'handicap di Bebe Vio e non ha rispettato gli standard del sito. L'associazione dei consumatori ha precisato che le segnalazioni invitate dagli utenti di Facebook agli amministratori sono state ripetute. Il Codacons, dunque, ha chiesto alle Procure della Repubblica di Roma e Venezia, alla polizia postale e all'Autorità per le comunicazioni, di investigare e di «predisporre tutti i controlli necessari per accertare e verificare se i fatti esposti possano integrare fattispecie di illecito civile, amministrativo e penale» e di «individuare tutti i soggetti da ritenersi responsabili e di conseguenza adottare i dovuti ed eventuali provvedimenti sanzionatori».

BEBE VIO MINACCIATA DI VIOLENZA SU FACEBOOK: LA SCHERMITRICE STAR DEI SOCIAL (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Come un fulmine a ciel sereno emerge la notizia delle minacce a Beatrice "Bebe" Vio, che pochi giorni fa si è resa protagonista dell'ennesimo successo nella scherma. Proprio attraverso la sua pagina Facebook la schermitrice azzurra aveva espresso tutta la sua gioia per la vittoria a squadre in Coppa del Mondo (clicca qui per visualizzare il suo post). La pagina ufficiale di Beatrice Vio su Facebook è molto seguita: sono oltre 340mila i seguaci e i suoi post vengono sommersi puntualmente da centinaia di commenti e reazioni, la maggior parte di sostegno e stima nei suoi confronti. Bebe Vio è diventata una star della Rete non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per le sue gag: ricordiamo, ad esempio, il selfie con Barack Obama e l'intervista a Le Iene. Ma sui social network ci sono soprattutto i suoi appelli a vaccinarsi contro la meningite. Grande è il rammarico del padre per non aver vaccinato Bebe.

