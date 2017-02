BONUCCI IN TRIBUNA COL PORTO?/ Ultime notizie Juventus: dopo la lite Allegri valuta l'esclusione di Leo in Champions

BONUCCI IN TRIBUNA COL PORTO? JUVENTUS NEWS: ALLEGRI VALUTA L'ESCLUSIONE DALLA SFIDA DI CHAMPIONS (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Leonardo Bonucci potrebbe essere spedito in tribuna da Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro il Porto. Questa scelta clamorosa starebbe maturando nelle ultime ore: pare che il tecnico della Juventus abbia deciso con la società di punire così il difensore per il litigio durante la partita contro il Palermo. Dopo la multa, dunque, arriva un altro provvedimento. L'allenatore nei giorni scorsi ha parlato di "caso chiuso", ma questa decisione potrebbe aprire una profonda spaccatura. Oggi alle 18:30 è in programma la conferenza stampa di Allegri in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, quindi se ne saprà di più. Tutto comunque è cominciato col battibecco nel finale di gara, nel quale Bonucci e Allegri si sono scambiati insulti pesanti per un equivoco su una sostituzione. Questa notizia, dunque, agita la vigilia di Porto-Juventus, considerando l'importanza del difensore nello scacchiere bianconero e le condizioni non perfette di Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini. Clicca qui per il video della lite in Juventus-Palermo.

BONUCCI IN TRIBUNA COL PORTO? JUVENTUS NEWS: LE DICHIARAZIONI DISTENSIVE DEL DIFENSORE (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Non ci sono certezze sulla possibile esclusione di Leonardo Bonucci dalla formazione titolare che affronterà il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ma l'indiscrezione preoccupa i tifosi bianconeri, i quali temono una spaccatura. Il caso scoppiato dopo la lite tra il difensore e Massimiliano Allegri sembrava essere rientrato con le dichiarazioni del tecnico della Juventus, a cui hanno fatto eco poi quelle del difensore stesso, secondo cui l'allenatore sa sempre trovare il modo giusto di mettere in campo la squadra. «Allegri è stato bravo a esaltare le nostre capacità con il nuovo modulo sicuramente più europeo. È un allenatore a cui piace confrontarsi e ha il suo modo di tirare fuori il meglio di ognuno attraverso il dialogo. In alcuni momenti, però, sa sfoderare quella fame, quella rabbia, quell'intensità mentale che ha più volte dimostrato di avere» ha dichiarato Bonucci nell'intervista rilasciata al sito della Uefa.

© Riproduzione Riservata.