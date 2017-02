Bayer Leverkusen-Atletico Madrid/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Champions League 2017)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Bayer Leverkusen-Atletico Madrid sarà diretta dall'arbitro scozzese William Collum; in programma martedì 21 febbraio alle ore 20.45, sarà una sfida potenzialmente molto equilibrata nel programma delle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. Dopo due finali della massima competizione europea disputate in tre anni, la formazione allenata da Diego Pablo Simeone sogna di vivere un'altra stagione magica in Europa.

L'anno scorso i Colchoneros hanno corso fino alla fine ma sono rimasti a bocca asciutta, beffati nella volata finale per la Liga e sconfitti ai calci di rigore nella finalissima di Milano dal Real Madrid, che già nel 2014 aveva spento il sogno-Champions dei cugini.

L'Atletico ha dimostrato di fare sul serio anche quest'anno prevalendo nella fase a gironi contro il fortissimo Bayern Monaco, ma in campionato non sta riuscendo ad essere protagonista, ritrovandosi al momento al quarto posto dopo la vittoria esterna contro lo Sporting Gijon, lontano quattro punti dal Siviglia terzo e sette dal Real Madrid primo in classifica. Le distanze non sono ancora abissali verso il vertice, ma senza un cambio di passo netto difficilmente l'Atletico riuscirà a lottare per il titolo come negli ultimi anni.

Dopo due vittorie consecutive in Bundesliga, l'ultima sul campo dell'Augsburg, il Bayer Leverkusen si è arrampicato all'ottavo posto in Bundesliga, ancora molto in ritardo rispetto alle squadre in lotta per un posto in Europa. Per le 'Aspirine' il pericolo di restare fuori dall'Europa nella prossima stagione è concreto, e la Champions può rappresentare una vetrina per impreziosire notevolmente una stagione finora avara di grandi emozioni.

Le probabili formazioni che si affronteranno alla BayArena di Leverkusen. Bayer schierato con Leno tra i pali, Henrichs in posizione di terzino destro e il brasiliano Wendell in posizione di terzino sinistro, mentre il croato Jedvaj giocherà al fianco dell'austriaco Dragovic al centro della difesa. Il capitano Lars Bender a centrocampo sarà affiancato da Kampl, mentre Bellarabi si muoverà sull'out destro della mediana e Brandt sarà impiegato sulla fascia opposta. Havertz sarà avanzato in posizione di trequartista, di supporto al bomber messicano 'Chicharito' Hernandez, autore di una doppietta nell'ultima trasferta di Augsburg.

Tante assenze nell'Atletico Madrid privo di Godin e Juanfran in difesa e di Augusto Fernandez e Tiago a centrocampo. I Colchoneros giocheranno con Moya a difesa della porta, il croato Vrsaljko e il brasiliano Filipe Luis esterni di fascia in difesa, rispettivamente a destra e a sinistra, col serbo Savic e il francese Lucas impiegati come centrali. Al centro della linea mediana si muoveranno Gabi e Koke, con l'argentino Correa esterno destro di centrocampo ed il belga Ferreira-Carrasco impiegato sulla fascia opposta. L'altro francese Griezmann giocherà nel tandem offensivo assieme a Fernando Torres.

Entrambi gli allenatori fanno leva su una filosofia di gioco estremamente pragmatica. Il 4-1-4-1, complici diverse assenze, non è riuscito ad essere efficace come il tecnico Schmidt avrebbe voluto per il Bayer Leverkusen, in una Bundesliga in cui trionfa sempre più il calcio atletico. Il 4-4-2 di Simeone si sta mantenendo fedele a sé stesso, con un Atletico Madrid sempre duro a morire al cospetto di qualunque avversario, ma privo di quella continuità che i colossi come Real Madrid e Barcellona sanno imporre nella Liga, anche se in campo continentale i Colchoneros, come già avvenuto nelle ultime tre stagioni, hanno ampiamente dimostrato di saper dare filo da torcere a chiunque.

Bookmaker convinti di un Atletico Madrid capace di fare risultato in Germania, con vittoria esterna quotata 2.30 da William Hill, mentre Paddy Power offre a 3.30 il successo interno del Bayer e Betfair propone a 3.25 la quota per l'eventuale pareggio.

Gli abbonati al digitale terrestre pay di Mediaset Premium potranno seguire la diretta tv di Bayer Leverkusen-Atletico Madrid, martedì 21 febbraio alle ore 20.45, sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, oppure potranno collegarsi sul sito play.mediasetpremium.it e seguire il match in diretta streaming video, attivando l'applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi.

