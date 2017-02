Calendario Sbk 2017/ Ecco le date ufficiali dei Gran premi della prossima stagione della Superbike: due le date italiane (oggi 23 febbraio 2017)

CALENDARIO SBK 2017, ECCO LE DATE UFFICIALI DELLA PROSSIMA STAGIONE. (OGGI 23 FEBBRAIO 2017) – Si avvicina ormai a grandi passi il tanto atteso campionato della Superbike 2017, che nella prossima stagione farà tappa in tutto il mondo con ben 14 Gp già programmati e a cui i fan della Sbk guardano con grande trepidazione. Le date già note da qualche tempo hanno ricevuto solo pochi giorni fa la conferma definitiva: ben poche quindi le sorprese per gli appassionati della Sbk, che attendono l’inizio del mondiale 2017 con grande emozione, soprattutto dopo aver visto quanto le scuderie sono in grado di fare nel prossimo mondiale 2017 nei diversi test disputati di recente. Come detto sono ben 14 i Gran Premi della Superbike messi nel calendario 2017: ad aprire il mondiale sarà ancora una volta il Gp d’Australia atteso il prossimo 24-26 febbraio 2017, mentre anche quest’anno la stagione Sbk si chiuderà in Qatar, nel weekend del 2-4 novembre. Come già annunciato sono ben due le date della Superbike attese in Italia, ovvero Imola e San Marino. CLICCA QUI PER VEDERE IL CALENDARIO CON LE DATE UFFICIALI DELLA SBK 2017

