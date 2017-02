INFORTUNIO BROZOVIC, ULTIME NOTIZIE INTER NEWS: STA GUARENDO, SARÀ IN PANCHINA CONTRO LA ROMA? - Come procede l'infortunio di Brozovic? Migliorano le condizioni del croato, che di era infortunato al piede nel match contro la Juventus. Il centrocampista dell'Inter aveva riportato la frattura della falange del piede, ma ora è in una fase di avanzata guarigione. Le importanti novità sono emerse dai nuovi esami clinici a cui è stato sottoposto oggi il calciatore croato presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Nel pomeriggio, dunque, Brozovic svolgerà un lavoro personalizzato, quindi le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Il centrocampista ha ripreso a correre e a calciare, quindi il suo rientro è sempre più vicino. Il suo infortunio senza dubbio richiede cautela, ma non è da escludere, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che l'allenatore Stefano Pioli decida di farlo accomodare in panchina in occasione del big match contro la Roma. Non vuole correre rischi il tecnico dell'Inter, che del resto recupera Geoffrey Kondogbia dalla squalifica e può contare su Joao Mario a supporto di Mauro Icardi. La situazione nello spogliatoio, dunque, è tale che può proseguire senza rischi il pieno recupero di Marcelo Brozovic. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni sono comunque positivi e certificano la buona evoluzione della situazione.

