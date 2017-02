Manchester City-Monaco/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Canale 5, oggi Champions League 2017)

DIRETTA MANCHESTER CITY-MONACO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CANALE 5, OGGI CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Manchester City-Monaco, diretta dall'arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, si gioca alle ore 20:45 di martedì 21 febbraio; presso l'Etihad Stadium va in scena la partita valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017. In campionato i Citizens sono lontani dal titolo e vedono in bilico anche la qualificazione alla prossima Champions. In Coppa d'Inghilterra è arrivato uno zero a zero contro una formazione di serie inferiore, l'Huddersfield, che costringerà il City al replay. Il sorteggio nella massima competizione europea poteva essere però oggettivamente più difficile, anche se il Monaco non sarà di certo un avversario abbordabile. La formazione del Principato, dopo i quarti di finale raggiunti due anni fa in Champions, è riuscita a tornare tra le regine d'Europa ed anche in campionato, nella Ligue 1, sta lottando strenuamente per interrompere il dominio del Paris Saint Germain. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

L'ultimo pareggio sul campo del Bastia ha rappresentato però un mezzo passo falso, considerando il ritmo indiavolato che è necessario mantenere ai monegaschi per sperare davvero di interrompere l'egemonia della squadra della Capitale. Il City dalla sua cerca un acuto in Champions dopo la semifinale raggiunta nella scorsa stagione: l'arrivo di Guardiola in panchina era stato progettato infatti proprio per provare a far assumere al club quella dimensione internazionale che rappresenta l'ultimo tassello mancante dopo l'insediamento della proprietà araba, che ha già messo in cascina due vittorie in Premier League.

All'Etihad Stadium di Manchester si fronteggeranno queste probabili formazioni: City in campo con l'argentino Caballero a difesa della porta, il francese Sagna schierato in coppia con Stones al centro della difesa, mentre come terzino destro sarà impiegato il brasiliano Fernandinho e come terzino sinistro il serbo Kolarov. L'ivoriano Yaya Touré a centrocampo coprirà le spalle al belga De Bruyne e allo spagnolo David Silva chiamati a muoversi per vie centrali, mentre il tedesco Leroy Sané a destra e Sterling a sinistra saranno gli esterni di fascia sulla mediana. In attacco, out il brasiliano Gabriel Jesus dopo un grave infortunio, sarà l'argentino Aguero a prendere il posto di unica punta.

Risponderà il Monaco con il portiere croato Subasic alle spalle di una linea difensiva a quattro con Almamy Touré a destra e Mendy a sinistra come esterni di fascia e il brasiliano Jemerson e il polacco Glik impiegati come centrali. Il portoghese Bernardo Silva a destra e Lemar a sinistra occuperanno invece le fasce a centrocampo, con Bakayoko e l'altro portoghese Joao Moutinho che saranno i centrali sulla mediana. In attacco, Germain farà coppia col bomber colombiano Radamel Falcao.

Per Guardiola 4-1-4-1 confermato, ma il gioco fatto di fitto possesso palla e di trame di passaggi avvolgenti finora non si è pienamente adattato alla realtà inglese, col Manchester City che quasi mai in questa stagione è riuscito a tenere il passo del Chelsea di Conte, che pare destinato alla vittoria. 4-4-2 per il Monaco di Jardim, con l'allenatore portoghese che dopo due stagioni molto faticose è riuscito a centrare con la sua squadra un salto di qualità che ha resto la formazione del Principato competitiva non solo in Europa, ma anche in Francia dove la volata a tre per il titolo della Ligue 1 con Paris Saint Germain e Nizza continua ad essere appassionante. Entrambe le squadre sognano di affacciarsi tra le prime otto d'Europa, ma è chiaro che gli investimenti del City sono stati più massicci, anche se l'infortunio di Gabriel Jesus è stata senz'altro una brutta tegola per Guardiola.

Il Manchester City, soprattutto in questo confronto tra le mura amiche, parte favorito per i bookmaker, con vittoria inglese quotata 1.62 da William Hill, mentre Bwin offre a 5.50 la quota per il blitz esterno monegasco all'Etihad e Bet365 alza fino a 4.20 la quota per l'eventuale pareggio.

La diretta Manchester City-Monaco, martedì 21 febbraio 2017 alle ore 20.45, potrà essere seguita in tv dagli abbonati al digitale terrestre pay sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, ma il match sarà trasmesso anche in chiaro per tutti su Canale 5 e in diretta streaming video collegandosi al sito play.mediasetpremium.it per attivare l'applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

© Riproduzione Riservata.