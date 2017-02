Probabili formazioni Bayer Leverkusen-Atletico Madrid: quote, le ultime novità live (Champions League)

BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Bayer Leverkusen-Atletico Madrid si gioca alle ore 20:45 di martedì 21 febbraio; partita valida per l’andata degli ottavi di Champions League 2016-2017. Alla BayArena tornano a sfidarsi due squadre che si erano incrociate a questo esatto punto del torneo due stagioni fa; l’Atletico ne era uscito con una vittoria ai calci di rigore e dunque il Bayer, che raggiunge gli ottavi per il terzo anno consecutivo, va a caccia di riscatto e rivincita. Non sarà facile: le due finali in tre anni hanno dato esperienza e fiducia ad un Atletico che continua a essere una delle squadre più solide in Europa. L’arbitro della partita sarà lo scozzese William Collum; andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Atletico Madrid.

BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID: PRONOSTICO E QUOTE - Per Bayer Leverkusen-Atletico Madrid, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Bayer Leverkusen (segno 1) vale 3,40, il pareggio (segno X) è quotato 3,15, mentre la vittoria dell’Atletico Madrid (segno 2) vi permetterà di vincere 2,30 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN - Buone notizie per Roger Schmidt, che arriva da due vittorie consecutive in campionato e ha recuperato alcuni dei suoi infortunati; nel 4-2-3-1 di partenza dunque ci sarà l’imbarazzo della scelta in alcuni reparti. La tegola è la squalifica di Calhanoglu fino a giugno, per un’assurda vicenda di doppia firma sui contratti risalente al 2011: senza il fantasista turco la qualità sulla trequarti diminuisce. Quello che Schmidt potrebbe fare è avanzare la posizione di Kampl, facendolo giocare alle spalle di Javier Hernandez; in alternativa in quella zona potrebbe giocare Aranguiz, che in ogni caso si candida ad una maglia da titolare al posto dello sloveno o di Bender, appena rientrato da un infortunio. A destra invece agirà Bellarabi, lui pure tornato da un problema fisco; difesa che sembra fatta, con Henrichs che agirà sulla corsia destra e Wendell a sinistra, in mezzo invece Dragovic dovrebbe fare coppia con Omer Toprak.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID - Diego Simeone è volato in Germania con 19 giocatori: Oblak, fermo da dicembre, ha recuperato ma non è stato ancora convocato, insieme a lui sono rimasti a casa - tra gli altri - Tiago, Godin e Juanfran. Difesa che dunque prevederà ancora Vrsaljko sulla corsia destra, con Lucas Hernandez che dovrebbe essere favorito per agire al centro insieme a Savic (ma c’è un ballottaggio aperto con José Gimenez) mentre a sinistra senza alcun dubbio andrà Filipe Luis. A centrocampo in mezzo dovrebbero esserci Gabi e Koke; a destra pronto a giocare Saul Niguez, a sinistra possibilità per Gaitan anche se a sorpresa il titolare in mediana potrebbe essere Thomas, cosa che naturalmente manderebbe Koke ad agire da finto esterno come accadeva prevalentemente qualche stagione fa. Davanti non ci sono dubbi: al fianco di Griezmann agirà Gameiro che è reduce da una tripletta in campionato, ma attenzione a Fernando Torres che nel secondo tempo potrebbe essere l’arma in più. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID