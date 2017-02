Probabili formazioni Manchester City-Monaco/ Quote, le ultime novità live (Champions League)

MANCHESTER CITY-MONACO: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Manchester City-Monaco, in programma martedì 21 febbraio alle ore 20:45, è una delle partite che rientrano nel programma degli ottavi di andata di Champions League 2016-2017. Sfida che sulla carta appare segnata: i Citizens attraversano un grande momento e sulla carta sono superiori per qualità e ampiezza della rosa, ma già due stagioni fa il Monaco aveva raggiunto i quarti dimostrando di saper affrontare e battere squadre più forti. Sarà anche una bella sfida tra Pep Guardiola e Leonardo Jardim, due allenatori di stampo “latino” e dunque portati al possesso palla e alla qualità; l’arbitro all’Etihad sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, aspettando il calcio d’inizio della partita, atteso tra qualche ora, possiamo analizzare dubbi e certezze dei due allenatori studiando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Manchester City-Monaco.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MANCHESTER CITY-MONACO

MANCHESTER CITY-MONACO: PRONOSTICO E QUOTE - Per Manchester City-Monaco, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Manchester City (segno 1) vale 1,60, il pareggio (segno X) è quotato 4,25, mentre la vittoria del Monaco (segno 2) vi permetterà di vincere 5,50 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY - Il Manchester City arriva dal pareggio di FA Cup contro l’Huddersfield; Guardiola ha fatto turnover ma non ha poi cambiato tantissimo rispetto alla sua formazione tipo. Per questa sera il tecnico spagnolo potrebbe aprire al 4-1-4-1: in difesa mancano sia Kolarov che Clichy e dunque sarà Zabaleta ad occupare la corsia sinistra, con Sagna schierato dall’altra parte e la coppia centrale formata da Stones e Otamendi (Kompany dovrebbe andare soltanto in panchina, non al meglio per un problema alla gamba). Lo schermo davanti alla difesa dovrebbe essere rappresentato da Fernandinho; dunque Yaya Touré giocherà più vicino alla porta e presumibilmente farà coppia in mezzo con uno tra David Silva e De Bruyne, a seconda di quale dei due verrà invece dirottato sulla corsia esterna. A completare questa linea dovrebbe essere Sterling, che è in ballottaggio con Jesus Navas ma dovrebbe avere la meglio; titolare come prima punta Sergio Aguero, che sostanzialmente aveva perso il posto a favore di Gabriel Jesus ma lo ha ritrovato quando il nuovo acquisto si è fermato (e starà fuori fino al resto della stagione).

PROBABILI FORMAZIONI MONACO - Nel weekend Jardim ha ritrovato Sidibé e Jemerson: il secondo è andato subito in campo ma per questa sera è squalificato, due Diallo dovrà giocare al centro facendo coppia con l’ex capitano del Torino Glik. Sidibé a conti fatti dovrebbe prendere il posto di Almamy Touré a destra, dall’altra parte possibile conferma per Mendy con Raggi che rimane ancora indisponibile. In mezzo al campo c’è un ballottaggio aperto: quello tra Bakayoko e Fabinho. Favorito sembra essere il secondo ma sarà una scelta risolta solo all’ultimo (in ogni caso chi giocherà farà coppia con Joao Moutinho, che va verso una maglia da titolare), pochi dubbi invece sul fatto che Bernardo Silva sarà in campo, probabilmente a sinistra dando così spazio a Dirar per agire dall’altra parte del campo (dunque rispetto a venerdì sera in panchina dovrebbe finire Lemar). In attacco giocheranno Radamel Falcao, ancora lontano dai picchi raggiunti tra il 2011 e il 2013, e Germain con Mbappé pronto a subentrare nel secondo tempo qualora la situazione lo richieda. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MANCHESTER CITY-MONACO