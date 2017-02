Probabili formazioni Porto-Juventus/ Diretta tv, orario, le ultime notizie live (ottavi Champions League 2016-2017)

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Porto-Juventus si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 22 febbraio; per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017 siamo all’Estadio do Dragao, dove i bianconeri cercano di fare strada per avvicinare quella che, se ancora non è un’ossessione, è diventata comunque un punto fermo all’inizio di ogni stagione. Una coppa che la Juventus non vince da 21 anni può adesso diventare realtà, ma bisognerà essere semi-perfetti e mettere insieme tanti fattori. A cominciare da questa doppia sfida contro il Porto, una squadra che non figura tra le big ma ha tanti valori tecnici; una partita dunque da non sottovalutare, soprattutto qui dove bisognerà provare a segnare almeno un gol. Aspettando il calcio d’inizio all’Estadio do Dragao, possiamo andare a studiare i dubbi e le certezze dei due allenatori analizzando le probabili formazioni di Porto-Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO - Il Porto di Nuno Espirito Santo non ha grossi problemi di formazione e si affida ad un 4-4-2 classico che può diventare all’occorrenza 4-2-3-1; possibile che i lusitani giochino così mercoledì, con l’ingresso in campo di Oliver Torres al posto di Soares e dunque André Silva lasciato a fare l’unica punta. Con Oliver Torres potrebbe e dovrebbe essere in campo anche l’algerino Brahimi: sarà lui a giocare da esterno sinistro, mentre dall’altra parte Jesus Corona dovrebbe avere la meglio su Otavio che dunque si prepara ad andare in panchina. A questo punto ci sarebbero soltanto due mediani davanti alla difesa: sicuro del posto Hector Herrera che si è riposato in campionato, al suo fianco andrà invece uno tra André André e Danilo Pereira, con ballottaggio che presumibilmente verrà sciolto soltanto all’ultimo e probabilmente a favore del secondo. Espirito Santo ha invece molti meno dubbi nel reparto arretrato: davanti al veterano Casillas, che questa coppa l’ha vinta tre volte con il Real Madrid, agiranno i centrali Felipe e Marcano mentre Maxi Pereira e Andrés Telles (che lo scorso anno era all’Inter) saranno i laterali bassi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri deve valutare la condizione dei suoi acciaccati: Barzagli e Chiellini saranno difficilmente della partita, potrebbe farcela Pjanic che sarebbe ovviamente impiegato dal primo minuto. Riguardo la posizione, dipenderà dal modulo: il 4-3-3 visto contro il Palermo potrebbe essere una soluzione per recuperare un giocatore a centrocampo in una trasferta, altrimenti spazio al 4-2-3-1 ormai classico con il rientro di Mandzukic e Cuadrado dal primo minuto. Con questo schema Dybala giocherebbe ancora da trequartista centrale muovendosi alle spalle di Higuain; Pjanic invece sarebbe uno dei due mediani al fianco di Khedira (che venerdì sera ha giocato solo un tempo), se il bosniaco dovesse alzare bandiera bianca è pronto Marchisio. In difesa avremo l’esordio di Lichtsteiner nella Champions League di questa stagione; lo svizzero si avvia a essere titolare a destra con Alex Sandro, grande ex qui al Do Dragao, che si muoverà sull’altro versante del campo. Con Bonucci certo del posto al centro, Rugani sembra favorito su Benatia in caso di forfait dei due veterani di cui sopra; Buffon ovviamente occuperà la porta.

PORTO-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Porto-Juventus, valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del digitale terrestre, per la precisione su Premium Sport e Premium Sport HD.