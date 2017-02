Pronostici Champions League/ Le scommesse sulle partite di martedì (oggi 21 febbraio 2017)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DI MARTEDì (ANDATA OTTAVI, OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - Seconda settimana dedicata agli ottavi di Champions League 2016-2017: si giocano ancora le partite di andata e martedì 21 febbraio le due gare vanno in scena alle ore 20:45. Andiamo subito ad analizzare i pronostici legati a queste sfide: dobbiamo sicuramente far notare come fino a questo momento a brillare maggiormente siano state le squadre che hanno giocato in casa, e dunque quelle che si sono classificate al secondo posto nel girone. Una tendenza che sarà invertita questa settimana? Staremo a vedere, intanto ecco le nostre previsioni per le partite del martedì.

BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID (ore 20:45) - Il match tra Bayern Leverkusen e Atletico Madrid vede favoriti gli spagnoli guidati da Simeone, che ormai da alcuni anni hanno trovato nella Champions League il proprio habitat naturale. Gli spagnoli partono con i favori dei pronostici in considerazione del maggior tasso tecnico a disposizione di Simeone, che può contare su un'arma in più rispetto ad alcune settimane fa, ovvero l'ex Siviglia Gameiro: il giocatore appare in ottima forma, come testimoniano i tre goal in cinque minuti rifilati allo Sporting Gjion. La squadra di Simeone ha inoltre una grande capacità di gestire gli scontri nell'arco dei 180 minuti e spesso riesce a rendere meglio in trasferta a livello di gioco rispetto a quanto riesce a fare in casa. E'probabile che il Leverkusen inizi la gara all'assalto: se l'Atletico riuscirà a gestire i primi venti prevedibili minuti di sfuriata iniziale dei tedeschi, poi riuscirà a prendere il sopravvento in mediana e ad impostare il match sulle ripartenze in cui Griezmann e compagni sono maestri: probabile un pareggio con goal o vittoria dell'Atletico.

MANCHESTER CITY-MONACO (ore 20:45) - Match decisamente interessante quello che vede di fronte Manchester City e Monaco per l'andata degli ottavi di Champions League. La partita è una di quelle con il tipico pronostico da 1X2, anche e a nostro avviso il Monaco parte leggermente favorito. Al di là del pareggio casalingo contro il Bastia la squadra di Jardim in questa stagione si è dimostrata una macchina da goal in patria e assolutamente all'altezza in Europa, dove è riuscita a qualificarsi a spese di un'altra compagine inglese, quel Tottenham che i bookmakers davano per grande favorito nel girone. Se il Monaco riuscirà a spezzare il gioco di Guardiola, ecco che allora potrà dire la propria in un match dove la qualificazione si deciderà probabilmente nel confronto di ritorno. Il Monaco ha la capacità di segnare almeno un goal in casa del Manchester City e probabilmente partirà subito all'attacco per mettere in difficoltà la retroguardia di un City che fino a questo momento della stagione ha mostrato ben più di una crepa quando messa a confronto con attaccanti veloci e tecnicamente molto dotati come quelli del Monaco di Jardim.

