RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PARTITE E MARCATORI (ANDATA OTTAVI, OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - Seconda settimana dedicata all’andata degli ottavi di Champions League 2016-2017: abbiamo già vissuto le prime quattro sfide e adesso siamo pronti a vivere le due che si giocheranno martedì 21 febbraio, aspettando quelle di domani che chiuderanno il quadro dell’andata. Come al solito si va in campo alle ore 20:45, le partite sono Bayer Leverkusen-Atletico Madrid e Manchester City-Monaco.

Risultati scontati? Forse no: fino a oggi le squadre di casa hanno sempre vinto e anche questa sera si potrebbero ripetere, così da lasciar intendere che quest’anno fosse davvero meglio arrivare secondi nel girone. Alla BayArena il Leverkusen va a caccia di riscatto per un ottavo che due anni fa aveva perso soltanto ai calci di rigore, e nel quale avrebbe meritato miglior sorte. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE (ANDATA OTTAVI)

Le due squadre hanno situazioni simili in campionato; sono in ritardo rispetto alle prime posizioni, il Bayer rischia addirittura di non andare in Europa ma arriva da due vittorie consecutive con quattro gol del Chicharito Hernandez, che aveva conosciuto un digiuno di tre mesi e mezzo. L’Atletico parte ovviamente favorito: due finali in tre anni e una dimensione europea ormai consolidata, anche se quest’anno le cose sembrano andare meno bene rispetto al passato (nella Liga) i Colchoneros hanno comunque vinto il loro girone.

Deve stare attento anche il Manchester City: tornato secondo in Premier League, arriva da tre vittorie consecutive con le quali si è rilanciato e può replicare la semifinale dello scorso anno. A livello di rosa ed esperienza dei singoli naturalmente non c’è paragone, ma il Monaco è primo in campionato e potrebbe vincere la Ligue 1 dopo 17 anni. In Champions League punta ad eguagliare il risultato del 2015 (quarti di finale); la sfida è certamente proibitiva per gli uomini di Leonardo Jardim, che però ci hanno già abituati alle sorprese.

Insomma: anche oggi la tradizione che, in questi ottavi di Champions League, vuole le formazioni seconde nel girone fare meglio (e anche decisamente meglio, in certi casi) potrebbe essere rispettata, ma come abbiamo detto attenzione a quello che riusciranno a fare le squadre che giocano in trasferta e che potrebbero già blindare la qualificazione ai quarti di finale del torneo. Staremo a vedere quello che succederà in queste due entusiasmanti partite. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE (ANDATA OTTAVI)