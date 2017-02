SHAW MANGIA IL PANINO IN PANCHINA/ Il portiere di riserva del Sutton rischia la squalifica: si ammazza di cibo contro l'Arsenal

SHAW MANGIA IL PANINO IN PANCHINA: VIDEO, SECONDO PORTIERE DEL SUTTON RISCHIA LA SQUALIFICA- Doveva essere una nota di colore a margine di Sutton-Arsenal: ma il panino mangiato in panchina rischia di andare di traverso a Wayne Shaw. Il secondo portiere della squadra di quinta divisione inglese rischia infatti una pesante squalifica da parte della Football Association. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, il portale Sun Bets aveva quotato sul proprio account Twitter 8 a 1 la possibilità che Shaw si mettesse a mangiare una torta nel corso della partita. L'agenzia ha dovuto dunque sborsare una cifra a 5 numeri e questo a causa di Shaw, che ha ammesso candidamente di sapere della scommessa:"Mi avevano detto della quota e non avevo mangiato niente tutto il giorno. Perdevamo 2-0, tutti i cambi erano già stati fatti e così ho pensato di poter dare un po' di materiale su cui scherzare". Il suo spirito, però, rischia di non essere apprezzato dalla FA, dal momento che il regolamento prevede che "un giocatore non può scommettere o indurre a scommettere su un comportamento o una condotta durante una partita". Qualcuno salvi Wayne Shaw, si è solo goduto lo spettacolo mangiando un panino...

SHAW MANGIA IL PANINO IN PANCHINA: VIDEO, SECONDO PORTIERE DEL SUTTON SCATENATO IN FA CUP - Alzi la mano, tra gli amanti del calcio, chi non ha invidiato ai britannici la FA Cup: stadi piccoli, scontri improbabili, entusiasmo alle stelle e...da ieri, portieri che mangiano il panino in panchina. La storia è quella di Wayne Shaw, secondo portiere del Sutton, squadra di quinta divisione che ieri ha affrontato in casa l'Arsenal, senza però riuscirsi a regalare l'ennesimo sogno, quello di andare a giocare il ritorno all'Emirates. Fatto sta che la partita tra Sutton e Arsenal passerà alla storia anche come quella in cui Wayne Shaw, estremo difensore robustello (pesa oltre 110 kg) ha pensato bene di concedersi un panino, mentre i suoi sfidavano i Gunners. Le immagini del portierone che divora con estrema soddisfazione il suo pasto in panchina, hanno fatto in breve tempo il giro del mondo. E se da una parte c'è chi ha considerato il gesto poco opportuno, dall'altra c'è chi lo ha elogiato, sottolineando che il portiere del Sutton ha impersonato alla perfezione lo stile di Davide che sfida Golia, quello di chi vive con gioia, senza ansia e affanni, una sfida contro una grande del calcio mondiale. Affanni, appunto: quello che sicuramente avrà Wayne Shaw al termine di una corsetta di riscaldamento, se continuerà a mangiare così...

