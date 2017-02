Taranto Matera/ Info streaming video e diretta Sportube, quote, probabili formazioni e risultato live (oggi, Coppa Italia Lega Pro)

DIRETTA TARANTO MATERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017) - La diretta Taranto Matera, arbitrata da Antonello Balice, si gioca martedì 21 febbraio alle ore 14.30 e sarà l'ultima sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Lega Pro 2016-2017, competizione che ha già visto approdare alle semifinali Padova, Venezia ed Ancona. E saranno proprio i marchigiani gli sfidanti nel prossimo turno di questo scontro che vede opposte due formazioni inserite anche nello stesso girone di campionato, il gruppo C, seppur impegnate alla rincorsa di obiettivi decisamente differenti.

Il Matera infatti è in lotta per il salto in Serie B e fino a qualche settimana fa era saldamente in testa alla classifica, prima di ritrovarsi catapultato al terzo posto, a sei lunghezze dal Lecce capolista, dopo tre sconfitte consecutive incassate contro Catania, Virtus Francavilla e Foggia. Quest'ultimo ko in uno scontro di vertice ha segnato probabilmente il momento più difficile della stagione per la squadra di Auteri, che proverà a sfruttare la Coppa Italia anche come trampolino per rilanciarsi in campionato.

Il Taranto è invece impelagato nella lotta per non retrocedere, ma sta crescendo sensibilmente nelle ultime partite, da quando Ciullo si è insediato come terzo allenatore stagionale sull panchina rossoblu. Dopo la prestigiosa vittoria interna contro il Foggia, per i tarantini è arrivato un ottimo pari a reti bianche sul difficile campo del Catania, che ha permesso ai rossoblu di mantenersi di un punto fuori dalla zona play out.

Queste le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia: il Taranto scenderà in campo con Maurantonio tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra da De Giorgi, Mariano Stendardo, Altobello e Pambianchi. Nel terzetto di centrocampo ci sarà spazio per Lo Sicco, Guadalupi e Maiorano, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Paolucci, Magnaghi e Potenza.

Risponderà il Matera con Tozzo in porta e una difesa a tre con De Franco, Mattera e Ingrosso schierati titolari. Armellino, che sarà squalificato in campionato dopo essere stato espulso nel match di Foggia, manterrà il suo posto al centro della mediana al fianco di Iannini, mentre Casoli sarà l'esterno di fascia destra e Salandria l'esterno di fascia sinistra. In attacco, confermato il tridente offensivo formato da Strambelli, Carretta e Negro.

4-3-3 per il Taranto di Ciullo, 3-4-3 per il Matera di Auteri: il richiamo del campionato potrebbe essere più forte rispetto a quello della Coppa per i due allenatori, vista la stretta verso i rispettivi obiettivi che questa fase del girone di ritorno sta proponendo. Tuttavia il turn over dovrebbe essere limitato, considerando che la Coppa Italia, arrivati a questo punto della competizione, potrebbe essere un obiettivo in grado di nobilitare una stagione che per il Taranto è stata sofferta fin dall'inizio, ma che per il Matera, visti gli ultimi risultati, potrebbe complicarsi inaspettatamente.

La differenza in classifica in campionato tra le due squadre è tangibile, e nonostante il fattore campo favorevole ai tarantini, i bookmaker vedono il Matera comunque sensibilmente favorito per la vittoria ed il passaggio del turno, con Bet365 che quota 2.25 il blitz lucano in trasferta e 2.75 l'eventuale vittoria interna della formazione pugliese. Il pareggio viene invece offerto ad una quota di 3.25.

Come per tutte le partite di campionato e di Coppa Italia di Lega Pro, anche per Taranto Matera, martedì 21 febbraio alle ore 14.30, non sarà prevista una diretta tv; la sfida dello stadio Iacovone sarà trasmessa soltanto in diretta streaming video esclusiva per tutti gli abbonati al portale sportube.tv.

