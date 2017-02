Test SBK 2017 / Superbike (Phillip Island): tempi e classifica secondo giorno, Rea primo, segue Melandri (oggi 21 febbraio 2017)

TEST SBK 2017: SUPERBIKE PHILLIP ISLAND, TEMPI E CLASSIFICHE DELLA SECONDA GIORNATA. JONATHAN REA SI PRENDE IL PRIMO POSTO (OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - Nella seconda ed ultima giornata di test ufficiali della Superbike Jonathan Rea sembra ancora il pilota da battere. Sulla sua Kawasaki ha fatto segnare il miglior tempo sul circuito di Phillip Island, con 1’30''545, ottima prestazione anche per Marco Melandri sulla Ducati, arrivato a trenta millesimi dal Campione del Mondo. Il pilota italiano ha fatto segnare sul cronometro il tempo di 1’30''575, mentre Chaz Davies si è dovuto accontentare del terzo posto con 1’30''893. Marco Melandri, tra l'altro, è stato il più veloce nella sessione pomeridiana di test in Australia, ottimi tempi in vista dell'apertura del Mondiale fissato per questo weekend di fine febbraio. Nella classifica dei tempi al quarto posto troviamo l'altro pilota della Kawasaki, Sykes con 1’31''044, segue Fores in Ducati con 1’31''226. Il pilota italiano Savadori si piazza al settimo posto con 1’31''449. Male invece la nuova Honda di Riccardo Russo: il pilota è arrivato diciottesimo complice una rovinosa caduta che ha distrutto la moto ma Russo non ha riportato alcun problema fisico.

