Diretta/ Conegliano-Modena info streaming video e tv, orario e risultato live (Champions League, oggi)

DIRETTA IMOCO VOLLEY CONEGLIANO-LIU JO NORDMECCANICA MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) – Conegliano-Modena, diretta dagli arbitri Knizhniko e Nastase, è la partita di volley femminile in programma oggi 22 febbrai alle ore 20.30 per la quinta giornata del girone A della Champions League 2017. La sfida di questa sera appare davvero emozionate: per la prima volta nel torneo europeo due formazioni della stessa nazione si contreranno in maniera diretta nella fase a gironi, in una sorta di derby dal sapore tutto europeo. All'andata al PalaPanini le due compagini diedero davvero spettacolo, con Modena che era riuscita ad imporsi solamente nel finale per 3-2. Ora è il momento di scrivere un altro capitolo della saga: Modena e Conegliano si giocano una stagione intera, che può valere davvero molto, il tutto nella splendida cornice della Champions League.

Nonostante i rispettivi impegni in campionato entrambi i tecnici per il match di oggi punteranno chiaramente sulle loro giocatrici più in forma. Formazione praticamente fatta per le pantere che scenderanno in campo con Serena Ortolani e Kelsey Robinson come schiacciatrici, con Nicole Fawcett come opposto. Saranno loro che cercheranno di guidare l'attacco di Conegliano. In cabina di regia probabile l'utilizzo di Katarzyna Skorupa, anche se Ofelia Malinov Ofelia potrebbe entrare a gara in corso.

Il libero titolare sarà ovviamente Monica De Gennaro. Al centro pronte Jenny Barazza e Robin De Kruijf: una coppia affiatata che in quella posizione ha dimostrato di poter fare veramente male, soprattutto se entrambe scendono in campo con la solita grinta. Anche Marco Gaspari sembra avere le soluzioni per questo derby di coppa: Giulia Leonardi sarà il libero titolare, mentre Francesca Ferretti andrà in cabina di regia.

Yvon Belien e Laura Heyrman andranno al centro, per cercare di arginare l'attacco di casa, mentre Federica Valeriano e Francesca Marcon vanno in attacco, con Caterina Bosetti pronta a subentrare. Jovana Brakocevic sarà invece l'opposto: per lei 25 punti nell'ultimo match di campionato; coach Gaspari chiederà uno sforzo in più, ovvero quello di ripetersi per poter trovare la qualificazione al prossimo turno.

Si annuncia chiaramente come una sfida molto importante quella tra Conegliano e Modena: partendo dalle padrone di casa, che benchè abbiano già in tasca il pass per la Final Four (saranno loro il team ospitante al Palverde), le pantere vogliono dimostrare di potersi meritare il sudato posto alla finale. Non sarà semplice gestire la situazione, ma l'entusiasmo del pubblico amico potrebbe dare quel giusto grado di esaltazione. Se da una parte ci si gioca tutto, dall'altra bisogna rimanere più tranquilli possibile: per Modena c'è una buona occasione di poter passare alla prossima fase senza dover fare troppi calcoli e dunque non bisogna assolutamente forzare la mano.

Solo con la testa e con la voglia di macinare gioco si può andare più avanti possibile, senza dimenticare che bastano due set per pareggiare i conti e andare a pari punti, ma le emiliane sicuramente non si accontenteranno di nessun altro risultato che non sia una vittoria. Ricordiamo infine che la partita salvo variazioni di palinsesto la partita tra Conegliano e Modena verrà trasmessa in diretta tv sul canale Sportitalia, disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terreste al numero 225 della piattaforma satellitare di Sky. Dovrebbe essere confermata anche la diretta streaming video della partita di Champions League anche sul sito dell’emittente, all’indirizzo www.sportitalia.com a cui però sarà necessario iscriversi. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale della lega all’indirizzo www.cev.lu per rimanere aggiornati sul tabellino del match e le statistiche ufficiali.

