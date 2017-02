Diretta/ Hameenlinna-Casalmaggiore info streaming video e tv, risultato live (Cev Cup 2017, oggi)

DIRETTA HPK-CASALMAGGIORE: INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINLE, CEV CUP 2017, OGGI 22 FEBBRAIO) – Hameenlinna-Casalmaggiore si gioca per la Cev Cup 2017 di volley femminile, giunta al ritorno degli ottavi di finale: appuntamento con la partita alle ore 17.30 italiane di oggi pomeriggio, mercoledì 22 febbraio. Casalmaggiore va in casa dell' HPK per cercare di trovare il passaggio del turno. La vittoria per 3-0 rimediata all'andata facilita la situazione, ma bisogna sicuramente essere pronti a tutto. La nuova modalità comporta una maggiore attenzione in questa fase, ma Casalmaggiore può fare sicuramente male. Testa sulle spalle e voglia di vincere, anche perché c'è lo Stuttgart che preme: una sfida importantissima per l'ennesima consacrazione delle campionesse europee in carica.

Serve dunque vincere e convincere, per poter andare avanti. Ma serve anche tornare in alto in Europa e mantenere quel ritmo anche nelle competizioni europee. Altrimenti si cancella tutto quello che di buono è stato fatto. E sicuramente nessuno vuole che questo accada veramente.

Gianni Caprara cercherà di schierare la formazione già vista nel match d'andata. Immacolata Sirresi e Giulia Gibertini si giocano un posto come libero titolare, Carli Lloyd andrà probabilmente in cabina di regia. Lauren Gibbemeyer, Lorena Zuleta e Jovana Stevanovic s giocheranno i due posti al centro del muro, per arginare l'attacco avversario. Lucia Bosetti, Samanta Fabris e Valentina Tirozzi andranno probabilmente in attacco, per cercare di chiudere il match il prima possibile.

Quanto alla squadra rivale, Eveliina Rautiainen sarà il libero titolare, mentre in palleggio è pronta Katja Kylmäaho. Allison Mayfield e Salla Karhu andranno molto probabilemente in attacco Karoliina Friberg e la Bjerregard andranno a muro. Piia Korhonen, la Madsen e la Venho andranno in attacco, per cercare di fare più punti possibili. Non sarà una sfida facile, in quanto le finlandesi devono concedere massimo un set per via della differenza punti. In caso di vittoria per almeno due set da parte delle azzurre, l' HKP sarebbe automaticamente eliminato dalla Cev Cup.

Ricordiamo infine che il match tra Hameenlinna e Casalmaggiore non sarà trasmesso in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming della partita della Cev Cup 2017 di volley femminile. Consigliamo comunque agli appassionati di consultare il sito della federazione organizzatrice del torneo, all’indirizzo www.cev.lu, oltre che i profili social della formazione delle farfalle su Twitter @UYBAvolley e su Facebook @uybavolley.

