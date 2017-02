Diretta/ Minsk-Busto Arsizio info streaming video e tv, risultato live (Cev Cup 2017, oggi)

DIRETTA MINSK-BUSTO ARSIZIO: INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINLE, CEV CUP 2017, OGGI) – Minsk-Busto Arsizio si gioca per la Cev Cup 2017 di volley femminile, giunta al ritorno degli ottavi di finale: appuntamento con la partita alle ore 16.30 italiane di oggi pomeriggio, mercoledì 22 febbraio. Un piccolo passo, ancora uno step. La Yamamay Busto Arsizio, reduce dal successo in campionato contro Savino del Bene Volley, si rituffa nella Cev Cup. L'obiettivo è quello di qualificarsi, anche perché manca davvero poco. Nella sfida di ritorno contro Minchanka Minsk, le farfalle cercheranno di conquistare quei due set che mancano per trovare il passaggio ai quarti di finale. Dopo la vittoria per 3-0 in casa, basta conquistare un punto (ovvero la vittoria di almeno due set) per poter accedere alla prossima fase. Non è semplice giocare un match europeo a distanza ravvicinata dal campionato, ma le farfalle vogliono il passaggio del turno. In questa competizione hanno dimostrato di poter fare grandi cose e la probabile sfida contro Linamar è alle porte.

Mencarelli sembra aver preparato la formazione anti Minsk: Noemi Signorile va in palleggio, mentre Ilaria Spirito sarà il libero titolare. Valentina Diouf, autrice di 17 punti nella sfida d'andata, sarà l'opposto titolare. Elizabeth Martinez e Valentina Fiorin andranno in banda (16 e 7 punti), mentre Giulia Pisani e Beatrice Berti andranno al centro, per cercare di arginare l'attacco avversario. Coach Hancharou dovrebbe riconfermare la solita formazione: Natallia Tsupranava sarà la palleggiatrice titolare, Anastasiya Kananovich potrebbe entrare a gara in corso. Nadzeya Stoliar, Nadzeya Charnavets e Hanna Tupikina si giocheranno invece i due posti disponibili al centro. Bisognerà alzare il muro per cercare di arginare l'attacco avversario.

Aksana Kavalchuk arà molto probabilmente l'opposto titolare mentre Hanna Hryshkevich e Katsiaryna Silantsyeva saranno le attaccanti titolari. Non hanno brillato nello scorso match, dunque cercheranno di migliorare il proprio score personale. Non sarà facile trovare la qualificazione, ma le padrone di casa cercheranno di dare il massimo.

Ricordiamo infine che il match tra Minsk e Busto Arsizio non sarà trasmesso in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming della partita della Cev Cup 2017 di volley femminile. Consigliamo comunque agli appassionati di consultare il sito della federazione organizzatrice del torneo, all’indirizzo www.cev.lu, oltre che i profili social della formazione delle farfalle su Twitter @UYBAvolley e su Facebook @uybavolley.

