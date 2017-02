Diretta/ Porto-Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, risultato live (oggi, Champions League 2017)

DIRETTA PORTO-JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - La diretta Porto-Juventus, arbitrata dal tedesco Felix Brych, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 22 febbraio per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. Dopo l'uno a tre subito dal Napoli sul campo del Real Madrid, la Juventus proverà a tenere il passo che in campionato le sta permettendo di correre verso quello che sarebbe uno storico sesto scudetto consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del calcio italiano.

Certo, la Champions resta il grande obiettivo stagionale di una squadra che in estate ha investito moltissimo sul mercato nonostante la partenza di Paul Pogba, anche se molti infortuni hanno reso problematica la prima parte della stagione per la squadra di Max Allegri. Il sorteggio degli ottavi di Champions è stato discreto per i bianconeri: di fronte ci sarà un Porto esperto a livello internazionale e già capace di vantare uno scalpo italiano, quello della Roma, in questa stagione agonistica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PORTO-JUVENTUS LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

I portoghesi non erano però di certo la carta più insidiosa del mazzo, anche se va segnalato come stiano vivendo un momento di forma molto brillante nel campionato lusitano, con sei vittorie consecutive che hanno permesso loro di restare in piena lotta per il titolo, a una sola lunghezza di distanza dal Benfica capolista. Si prospetta una volata appassionante per il titolo, mentre in Champions i biancazzurri dovranno provare a mettere in crisi una Juventus che dovrà fare i conti con le assenze in difesa di Barzagli e Chiellini.

Come detto, il Porto viaggia con il vento in poppa nella SuperLiga portoghese: Moreirense, Rio Ave, Estoril, Sporting Lisbona, Guimaraes e Tondela sono stati messi in fila in una fase del calendario di certo non complicatissima per i Dragoni. La vittoria sullo Sporting è stata però particolarmente importante, poiché è valsa l'ipoteca su quel secondo posto che garantirà nella prossima stagione la partecipazione diretta alla fase a gironi di Champions League.

Altrettanto convincente è però il cammino della Juventus, che nel 2017 ha disputato dieci partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia vincendole tutte, fatta eccezione per la trasferta sul campo della Fiorentina. I successi di fila della squadra di Allegri al momento sono sette, dei quali sei in campionato, con Lazio, Sassuolo, Inter, Crotone, Cagliari e Palermo che non sono riuscite a strappare neanche un punto alla truppa bianconera.

Porto e Juventus si sono trovate di fronte molto spesso nella storia delle Coppe Europee. Resta storica la finale della Coppa delle Coppe nella stagione 1983/84, che vide i bianconeri conquistare il trofeo. L'ultimo scontro tra le due formazioni risale però alla stagione 2001/02, quando portoghesi ed italiani si affrontarono nella fase a gironi di Champions. Dopo un pareggio a reti bianche ad Oporto, la Juventus riuscì ad imporsi nel match di ritorno a Torino con un rotondo tre a uno.

Il campo del Porto non è certo una passeggiata da affrontare, ma le agenzie di scommesse concedono comunque una moderata fiducia nel pronostico alla Juventus anche in trasferta, con affermazione bianconera quotata 2.30 da William Hill, pareggio proposto ad una quota di 3.25 da Bet365 e vittoria interna lusitana offerta ad una quota di 3.75 da Unibet.

Il Porto dunque non parte favorito, ma la formazione allenata da Nuno Espirito Santo ha molto senso pratico, e già nel preliminare contro la Roma ha dimostrato di saper sovvertire il pronostico, sapendo aspettare l'avversario e colpire con rapide ripartenze. La Juventus rispetto alla sfida di campionato contro il Palermo ritroverà Mandzukic in attacco, anche se la coppia Dybala-Higuain, che ha fatto meraviglie contro i siciliani, potrebbe essere confermata. Il caso Bonucci, che ha avuto un battibecco molto acceso con il tecnico Allegri, potrebbe invece chiudersi con una multa, anche se in casa bianconera certe situazioni andranno archiviate in fretta per non cedere alla tensione con la squadra ancora in lotta su tre fronti.

Non ci sarà diretta tv in chiaro ma solo sul digitale terrestre pay per Porto-Juventus, mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 20.45, trasmessa per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD, o in alternativa in diretta streaming video collegandosi sul sito play.mediasetpremium.it per attivare, senza costi aggiuntivi, l'applicazione Premium Play (la partita si potrà dunque seguire anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone). CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PORTO-JUVENTUS LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE