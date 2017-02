EDMUND HOTTOR/ Il bidone scaricato da Milan e Inter torna di moda e prenota un biglietto per l'Italia

HOTTOR, IL RITORNO DEL CALCIATORE SCARICATO DA MILAN E INTER: IN SERIE B LO CERCANO IN MOLTI (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Il centrocampista centrale di ottima qualità Edmund Hottor ha capito che quella del Fafe era la sua ultima chiamata. Nato ad Accra in Ghana nel maggio del 1993 ha ora ventitrè anni, presto ventiquattro, e se vuole puntare alla Serie A ha bisogno di fare in fretta. Fatto sta che le buone prestazioni nella posizione di centrale di centrocampo hanno riacceso le sirene del calciomercato con Vicenza, Latina e Pro Vercelli che sono andate a bussare alla porta dell'Inter ora proprietaria del suo cartellino. Il calciatore potrebbe passare in Serie B a giugno per fare esperienza e trovare continuità. L'Inter è lontana nel suo futuro, ma comunque il calciatore ha voglia di scalare le gerarchie e di dimostrare che può dire la sua benissimo anche nel calcio che conta. Come si pensò nel 2010 quando appena diciassettenne il Milan investì 1.2 milioni di euro per prenderlo dalla Triestina.

