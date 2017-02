Fenerbahçe-Krasnodar/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Europa League 2017)

DIRETTA FENERBAHCE-KRASNODAR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) -La diretta Fenerbahçe-Krasnodar, arbitrata dall'arbitro polacco Pawel Raczkowski, è in programma alle ore 18 di mercoledì 21 febbraio, è uno dei tre anticipi nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2016-2017 e la sfida di andata si è conclusa sul risultato di 1-0 in favore dei russi, grazie ad un gol realizzato dopo soli 4 minuti.

Nella fase a gruppi la formazione turca ha concluso al primo posto il girone A, con 13 punti all’attivo, lasciando sorprendentemente al secondo posto, con 1 punto di distanza il Manchester United di Mourinho ed Ibrahimovic, concludendo con 4 vittorie 1 pareggio ed una sconfitta. Sconfitta che è arrivata proprio nel match disputato ad Old Trafford, con il punteggio di 4-1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

In quell’occasione il Fenerbahçe ha subito ben 4 reti, mentre nelle retanti 4 gare ne ha subiti solo altri 2. Per il Krasnodar invece, la fase a gruppi si è conclusa con il secondo posto con 7 punti all’attivo. Il girone è stato dominato dai tedeschi dello Schalke 04, che hanno concluso a quota 15, mentre i russi hanno ottenuto gli stessi punti degli austriaci del Salisburgo, ma sono risultati secondi per gli scontri diretti tra le due formazioni, che si sono conclusi con il successo del Krasnodar per 1-0 in trasferta ed in pareggio per 1-1 nella gara di ritorno in Russia.

Andando a verificare il cammino delle due formazioni nei rispettivi campionati nazionali, il Fenerbahçe si trova attualmente al quarto posto, con 36 punti in 20 partite e 8 di svantaggio nei confronti della capolista, Besiktas Istanbul. Il suo ruolino di marcia fino a questo momento parla di 10 successi a fronte di sei pareggi e 4 sconfitte con una differenza reti positiva notevole, 39 fatti e 19 subiti, con un attacco molto forte, che segna una media di quasi 2 reti a partita. Nella lega russa il Krasnodar si trova attualmente in quinta posizione, con 28 punti, alla pari con la squadra che occupa il quarto posto, il Terek, ed a –12 dalla capolista del campionato, lo Spartak Mosca. Per il Krasnodar ruolino di marcia da 7 vittorie, altrettanti pareggi e 3 sconfitte.

Il primo round del doppio incontro tra la formazione di Advocaat e quella di Shalimov si è chiuso con il risultato di 1-0, con la rete dei turchi che è arrivata in apertura, dopo soli 4 minuti, ad opera di Viktor Claesson, che il Krasnodar ha tesserato proprio nell’ultima sessione di calciomercato, ed è risultato quindi importantissimo per i suoi. La formazione russa non si è poi lititata a controllare il vantaggio, ma ha continuato ad attaccare alla ricerca di ulteriori segnature, trovando però sulla sua strada un portiere turco, Volkan Demirel, che ha giocato una partita eccellente, salvando la sua rete con diverse parate, tra le quali due importantissime, nel primo tempo su un tiro di Gazinsky e nel finale di partita su una conclusione di Pereyra.

Per la formazione di Shalimov anche la sfortuna di un palo colpito al 79esimo da parte di Smolov con una grande conclusione al volo. Un punteggio finale che rende molto interessante la gara di ritorno, che vede ancora favorita la formazione turca, per la maggiore caratura tecnica della sua rosa, ma che deve fare molta attenzione in quanto deve segnare almeno due reti, avendo cura però di non subirne alcuna dopo lo zero nelle reti segnate in trasferta.

Nella gara di Istanbul la squadra di Advocaat dovrebbe ripetere lo schieramento 4-3-3 visto nell’andata e che è speculare a quello con il quale Shalimov schiera il suo Krasnodar. Il Fenerbahçe scenderà dunque in campo con il portiere Demirel, una linea difensiva con l’ex Palermo Kjaer e Neustadter al centro, con Kaldirim e Nazarov a spingere sulle fasce; il centrocampo con Souza affiancato da Potuk ed Emenike, mentre Lens, Sow e Topal saranno i componenti del tridente d’attacco.

La scelta di Igor Shalimov è per una linea d’attacco con il goleador Claesson confermato al centro ed ai suoi lati Smolov e Wanderson, centrocampo con Gazinski affiancato da Podberezink e Kabore, e difesa davanti a Kriusyuk con Kaleshin e Ramirez sulle fasce, con Martynovich e Naldo in posizione centrale.

La Snai ha fornito le quote per scommettere su questa partita di Europa League: secondo l’agenzia di scommesse il Fenerbahçe è favorito (segno 1 a 1,75) con il 2-0 (che significherebbe qualificazione per la squadra turca) quotato 7,50. Il pareggio (segno X) vale 3,50 mentre la vittoria esterna del Krasnodar, segno 2, vale 5,25 la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Fenerbahçe-Krasnodar non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sul canale Sky Super Calcio andrà in onda Diretta Gol Europa League, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati. Gli abbonati al bouquet satellitare potranno seguire la trasmissione anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

