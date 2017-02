GUARIN INTER/ Video, nostalgia canaglia: “Quanto mi manca l'Inter, eterno amore”. I tifosi impazziti chiedono il suo ritorno!

GUARIN INTER, IL CENTROCAMPISTA E' NOSTALGICO DI MILANO. UN RAPPORTO FATTO DI MOLTI BASSI E POCHI ALTI - Nonostante il post d'amore tra Fredy Guarin e l'Inter non sono mai state rose e fiori, anzi ci sono state davvero molte spine. Il calciatore infatti già nel gennaio del 2014, due anni dopo il suo arrivo in nerazzurro, era pronto ad andarsene e anzi aveva firmato un accordo con la Juventus che lo aveva praticamente scambiato con l'Inter per Mirko Vucinic prima che i tifosi nerazzurri insorgessero per far poi saltare la trattativa agli albori dell'era Thohir. Sono state poi diverse le polemiche con vari allenatori e con la società per la troppa panchina fatta e per un rapporto mai abbastanza limpido con i tifosi che si alternava tra momenti di grande amore ad altri di soporifera indifferenza. Proprio per questi motivi poi nel gennaio scorso è arrivata la cessione che lasciava spazio ai vari nuovi centrocampisti arrivati. Certo ora pensare che a Guarin manchi l'Inter provoca quanto meno una sensazione strana.

GUARIN INTER, IL CENTROCAMPISTA MANDA UNA DICHIARAZIONE D'AMORE - Ormai da oltre un anno l'avventura di Fredy Guarin all'Inter è terminata. Il centrocampista colombiano dell'Inter infatti ha lasciato nel gennaio del 2016 il club meneghino per volare in Cina dove gioca ancora oggi nello Shanghai Shenhua allenato dall'ex stella del Chelsea Gustavo Poyet. Stupisce un post di Instagram di oggi pubblicato dallo stesso Fredy Guarin, un semplice video in soggettiva che ci mostra il suo ingresso sul campo di calcio con la maglia dell'Inter. Nei commenti l'ex Porto scrive: "Ricordare e vivere , clicca qui per il video e per i commenti dei follower. Ovviamente questo ha fatto impazzire i tifosi della squadra ora allenata da Stefano Pioli che hanno invaso la sua bacheca con tantissimi like e moltissimi commenti in cui addirittura chiedono il ritorno del calciatore in nerazzurro nonostante la presenza di centrocampisti di altissimo livello con la maglia della beneamata. Probabile che il momento di nostalgia di Guarin derivi anche dal fatto che ormai da oltre un anno gioca in un campionato dove le motivazioni sono assai poco stimolanti.

© Riproduzione Riservata.