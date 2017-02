LA JUVENTUS SI QUALIFICA SE... / I risultati passare il turno ed eliminare il Porto (Champions League, ottavi di finale)

LA JUVENTUS SI QUALIFICA SE... I RISULTATI PER SUPERARE IL PORTO E PASSARE IL TURNO (CHAMPIONS LEAGUE, OTTAVI DI FINALE) - Torna la Champions League e per la Juventus arriva il momento di pensare alla qualificazione al prossimo turno. Quali sono i risultati utili contro il Porto per la squadra di Massimiliano Allegri? La Juventus si qualifica se... all'Estadio do Dragao sfodera una prestazione d'alto livello, perché bisogna assolutamente sfruttare il fattore fuori casa. Un gol in questo caso sarebbe prezioso in chiave qualificazione, quindi è di fondamentale importanza segnarne almeno uno e soprattutto non subirne. La Juventus si qualifica se... Gianluigi Buffon riuscirà, dunque, a mantenere inviolata la sua porta e se i suoi compagni faranno il resto, a partire da Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Sbloccare la partita e disinnescare gli attacchi del Porto è quindi la strategia migliore da utilizzare per lasciare senza rimpianti il Portogallo, anzi per tornare a Torino con la consapevolezza di avere messo già almeno un piede verso i quarti di finale di Champions League. La Juventus si qualifica se... sarà in grado di lanciare un messaggio forte e chiaro oggi in casa del Porto. In questo modo potrebbe gestire serenamente l'avvicinamento al match di ritorno. Un aspetto non da poco, considerando che è in lotta su tre fronti in questa stagione.

© Riproduzione Riservata.