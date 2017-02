Padova-Venezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Coppa Italia Lega Pro 2017)

DIRETTA PADOVA-VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA ITALIA LEGA PRO 2017) - La diretta Padova-Venezia, che sarà arbitrata Ivan Robilotta, si gioca mercoledì 22 febbraio alle ore 20.30, sarà la prima semifinale d'andata nel programma della Coppa Italia Lega Pro 2016-2017. Si affronteranno due formazioni inserite nel girone B di campionato, con i lagunari che al momento guidano la classifica del raggruppamento con tre punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il Parma, mentre i biancoscudati al terzo posto sono lontani sei lunghezze dalla vetta.

Si tratta comunque di due formazioni che hanno dimostrato di essere di massimo spessore nella corsa al salto in cadetteria, e proveranno a ritagliarsi una giornata di gloria anche in Coppa, con le semifinali che al contrario dei turni precedenti si svolgeranno non in partita secca ma con gare di andata e ritorno. Il Padova è reduce dalla vittoria esterna in campionato sul campo del Mantova, ed ha vinto tre delle ultime quattro partite disputate, con l'ultima sconfitta risalente al 22 gennaio scorso sul campo del Forlì.

Squadra che curiosamente ha fatto registrare anche l'ultima sconfitta del Venezia, caduto sul campo forlivese il 23 dicembre. Successivamente, la corsa della capolista ha fatto segnare cinque vittorie ed un solo pareggio, nell'attesissimo scontro diretto contro il Parma. Il Padova ha però già battuto il Venezia in questa stagione, nella gara d'andata disputata allo stadio Penzo e vinta tre a uno dai biancoscudati con le reti di Dettori, Russo e Neto Pereira.

Allo stadio Euganeo di Padova scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Bindi tra i pali e una difesa a tre composta da Cappelletti, Sbraga e dal brasiliano Emerson. A centrocampo si muoveranno per vie centrali De Risio, Mandorlini e Dettori, mentre Madonna avrà compiti di esterno di fascia destra e Favalli sarà schierato sulla corsia laterale opposta. Toccherà all'argentino Alfageme far coppia con Altinier sul fronte offensivo.

Risponderà il Venezia con una linea difensiva a quattro schierata dal lato destro al lato sinistro con Zampano, Domizzi, Modolo e Garofolo davanti all'estremo difensore Facchin. A centrocampo ci sarà spazio nel terzetto titolare per Bentivoglio, Falzerano ed Acquadro, mentre le tridente offensivo, guidato dal centravanti svizzero Geijo, si muoveranno esternamente Marsura e Moreo.

Si scontreranno due degli allenatori del momento in Lega Pro, Oscar Brevi per il Padova, schierato con un 3-5-2 che ha permesso ai biancoscudati di trovare sempre un ottimo equilibrio in campionato, e Filippo Inzaghi per il Venezia, schierato con il 4-3-3. Dopo una stagione avara di soddisfazioni alla guida del Milan, 'SuperPippo' ha saputo rimettersi in gioco sulla panchina dei lagunari, ottenendo risultati progressivamente sempre migliori ed ora ritrovandosi pronto a vivere una volata che potrebbe riportare il Venezia in Serie B dopo dodici anni di assenza a e quindici stagioni dall'ultima apparizione del club nella massima serie.

La Coppa Italia spesso sfugge alla logica dei pronostici, e le previsioni sono complicate in questo caso dall'oggettivo grande valore delle due contendenti. Quote equilibratissime con vittoria interna padovana fissata a 2.55 da Betclic, mentre William Hill propone a 2.75 il successo esterno dei lagunari e Bet365 moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e sui discorsi eventualmente rinviati al match d'andata a Venezia dell'8 marzo prossimo.

Padova-Venezia, mercoledì 22 febbraio alle ore 20.30, come per le sfide di campionato, non sarà disponibile in diretta tv ma potrà essere seguita in diretta streaming video - e in esclusiva - su sportube.tv, il portale che offre tutte le partite della terza serie del calcio italiano (da quest'anno occorre essere abbonati per accedere alla programmazione).

