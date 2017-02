PAGELLE / Porto-Juventus (0-2): i voti della partita. MVP Dybala: ispira il primo gol ed è ovunque (Champions League 2016-2017, andata ottavi)

PAGELLE PORTO-JUVENTUS (0-2): I VOTI DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, ANDATA OTTAVI). L'MVP E' DYBALA - Aspettando le pagelle complete e finali di Porto-Juventus 0-2, chi è l'MVP della partita al Do Dragao? Difficile dirlo, perchè i bianconeri hanno giocato una partita globale nella quale hanno dominato sul piano del possesso palla. Tutti hanno contribuito a portare il loro mattone, ma c'è un giocatore che si eleva sugli altri: Paulo Dybala. La Joya stasera non segna, ma ispira: è dappertutto e da una sua azione nasce il primo gol (fortunoso) grazie ad un rimpallo. La posizione che Allegri ha cucito addosso al numero 21 della Juventus è fondamentale: in questo modo Dybala si può incuneare tra le linee avversarie, sgusciare alle spalle dei centrocampisti e andare a puntare i difensori partendo da una situazione di vantaggio. Il palo colpito nel primo tempo era stato un'avvisaglia: nella ripresa l'attaccante è cresciuto di colpi e ancora una volta si è dimostrato l'arma in più di una Juventus che vede sempre più vicini i quarti di finale di Champions League.

PAGELLE PORTO-JUVENTUS: I VOTI DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, ANDATA OTTAVI). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti relativi al primo tempo di Porto-Juventus, partita valida per l'andata degli ottavi di Champions League 2016-2017. Dal 27' i bianconeri sono avanti di un uomo per l'espulsione di Telles (4) che nel giro di un minuto e mezzo commette due falli da ammonizione assolutamente senza senso con i quali lascia la squadra di Nuno Espirito Santo in dieci, agli uomini di Allegri non sembra vero di poter giocare per oltre un'ora con l'uomo in più e provano subito ad approfittarne, Cuadrado (6) e Khedira (6) non inquadrano la porta da relativamente poca distanza, tuttavia ad avere la più grossa chance nei primi quarantacinque di gioco è sicuramente Dybala (6,5) che poco prima dell'intervallo colpisce il palo con Casillas (6) graziato dal legno. I padroni di casa si sono resi pericolosi (o almeno ci hanno provato) solamente a inizio gara con Brahimi e Neves senza però creare grossi complessi a Buffon (6), dopo l'espulsione di Telles i giocatori di Porto hanno pensato solamente a difendersi e a rintuzzare gli assalti dei bianconeri.

VOTO PORTO 6 - L'espulsione di Telles ha sicuramente mandato a farsi benedire i piani della squadra lusitana che voleva giocarsela alla pari e invece ora deve pensare solamente a limitare i danni. MIGLIORE PORTO: ANDRE' SILVA 6,5 - Era quello che aveva creato le maggiori preoccupazione nella retroguardia bianconera, poi per una scelta discutibile del mister viene sacrificato per ripristinare la difesa a quattro. PEGGIORE PORTO: TELLES 4 - Complica la gara dei suoi con due falli insensati che nel giro di 60 secondi gli costano il doppio giallo e l'espulsione.

VOTO JUVENTUS 6,5 - Grazie alla superiorità numerica i bianconeri prendono l'iniziativa e fanno la partita con tanto possesso palla, ma in Champions League non bastano le buone intenzioni per segnare, ci vuole anche un po' di fortuna, quella che non ha avuto Dybala che ha colpito il palo. MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 6,5 - Tra i ventidue in campo è quello che ha andato più vicino di tutti al gol con il palo e un altro tentativo in cui ha spaventato Casillas. PEGGIORE JUVENTUS: LICHTSTEINER 5,5 - Qualche imperfezione nel servire i compagni, rivedibile anche la gestione della sfera. (Stefano Belli)

