Porto Juventus/ Diretta streaming video e tv: dove vedere la partita?

DIRETTA PORTO JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: DOVE E COME VEDERE LA PARTITA? - Tra meno di un'ora potretet assistere alla diretta Porto Juventus in streaming video e tv o attraverso il nostro live. La Juventus torna in campo in Champions League: l’ultima volta era dicembre e la vittoria ottenuta a Siviglia aveva permesso ai bianconeri di centrare il primo posto nel girone H. Allora si era detto che, viste le classifiche negli altri gruppi, arrivare primi non fosse proprio un affare; tuttavia il sorteggio di Nyon è stato piuttosto clemente e ha consegnato ai bianconeri una doppia sfida tutto sommato abbordabile, contro una squadra che ha qualità come il Porto ma che per valori tecnici e di esperienza è assolutamente alla portata dei campioni d’Italia. Servirà fare risultato al Do Dragao: significa vincere o pareggiare (possibilmente con gol), o anche perdere a patto che lo si faccia con scarto contenuto e riuscendo a mettere la palla in porta. L’ultima volta in cui le due squadre si sono sfidate era il 2001 nella fase a gironi di Champions League, ma il precedente più illustre risale alla finale di Coppa delle Coppe che i bianconeri, per l’occasione in maglia gialla, avevano vinto a Basilea nel 1984 grazie ai gol di Beniamino Vignola e Zbigniew Boniek. SEGUI LA DIRETTA PORTO JUVENTUS LIVE CON NOI: CLICCA QUI

La diretta Porto Juventus streaming video è disponibile grazie a Premium Play: l’applicazione è riservata senza costi aggiuntivi a tutti gli abbonati alla pay tv del digitale terrestre, e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone semplicemente effettuando la registrazione con i dati del proprio abbonamento. I canali per la diretta di Porto Juventus saranno invece Premium Sport e Premium Sport HD (nel secondo caso dunque la partita sarà in alta definizione); telecronaca affidata a Pierluigi Pardo che avrà al suo fianco per il commento tecnico Antonio Di Gennaro, da bordo campo invece ci saranno contributi e interviste a cura di Gianni Balzarini, Simone Cerrano e Alessio Conti mentre sul secondo flusso audio sarà possibile ascoltare la voce del tifoso bianconero affidata come sempre ad Antonio Paolino. Garantito anche un ampio studio pre e post gara: Sandro Sabatini e Giorgia Rossi conducono, ospiti in studio Graziano Cesari, David Trezeguet e Paolo Rossi. Da Porto sarà collegato Alessio Tacchinardi per un'analisi più approfondita sulla partita.

