Probabili formazioni/ Fiorentina-Monchengladbach: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Europa League 2016-2017, sedicesimi)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Fiorentina-Borussia Monchengladbach, ritorno dei sedicesimi di Europa League 2016-2017, si gioca giovedì 23 febbraio alle ore 21:05. La Fiorentina riparte dalla vittoria per 1-0 colta al Borussia Park; un gol segnato in trasferta che è preziosissimo, ma che va difeso con i denti. All’andata infatti il Gladbach non aveva affatto demeritato, mostrando di saper mettere in difficoltà i viola; in più dopo la sconfitta di San Siro l’obiettivo quinto posto in campionato è diventato una chimera per la squadra di Paulo Sousa, che adesso ha soltanto l’Europa League per onorare e salvare una stagione lontana dalle aspettative. Ad arbitrare la partita del Franchi sarà il portoghese Artur Dias; aspettando il calcio di inizio di giovedì sera possiamo andare a leggere scelte, dubbi e certezze dei due allenatori e analizzare così nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Fiorentina-Borussia Monchengladbach.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Federico Chiesa sta bene e questa è una buona notizia: uscito malconcio domenica sera, il giovane ci sarà giovedì sera e sarà schierato, al rientro dalla squalifica europea, come esterno destro nella linea di centrocampo. In mediana si dovrebbe rivedere Badelj dal primo minuto, il croato dovrebbe fare coppia con Matias Vecino mentre a sinistra Maxi Olivera e Milic tornano a contendersi una maglia dal primo minuto. In difesa Carlos Sanchez potrebbe essere riproposto sul centrodestra, con Gonzalo Rodriguez in mezzo e Astori dall’altra parte del campo; pochi dubbi su Bernardeschi e Borja Valero come trequartisti, in attacco ballottaggio tra Kalinic e Babacar ma il croato dovrebbe avere la meglio ancora una volta. Di fatto quindi la formazione di partenza di Paulo Sousa dovrebbe ricalcare, al netto dell’ingresso di Chiesa per Cristian Tello, quella che una settimana fa ha espugnato il Borussia Park; l’allenatore portoghese se la gioca giustamente con i migliori sapendo di non poter fallire l’appuntamento.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Dieter Hecking come detto ha ricavato ottime indicazioni all’andata, nonostante la sconfitta; per questo motivo il tecnico dovrebbe riproporre lo stesso Borussia Monchengladbach visto lo scorso giovedì. Una sola possibile variante: uno tra Drmic e Hahn potrebbe essere in campo dal primo minuto in luogo di Fabian Johnson, portando così Thorgan Hazard a giocare sull’esterno sinistro dove potrebbe essere più efficace. Per il resto come detto è tutto confermato: davanti a Sommer agiranno Jantschke e Wendt in qualità di terzini, con la coppia danese formata da Vestegaard e Christensen che si muoverà al centro. In mediana spazio a Kramer e al giovane Dahoud, un giocatore che si sta facendo sempre più notare e che in estate potrebbe cambiare maglia, andando a giocare in una squadra da Champions League. Sulla destra ci sarà sempre Herrmann, che ha dimostrato di essere tornato in forma dai problemi fisici, mentre il ruolo di seconda punta sarà ancora di Stindl, che affiancherà come detto il vincitore del ballottaggio ancora aperto alla vigilia di questa sfida.

FIORENTINA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Fiorentina-Borussia Monchengladbach, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH