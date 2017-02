Probabili formazioni Porto-Juventus/ Quote, le ultime novità live (ottavi Champions League oggi 22 febbraio 2017)

PORTO-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Porto-Juventus, alle ore 20:45 di mercoledì 22 febbraio, è valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017; all’Estadio do Dragao della città portoghese riparte l’avventura europea della Juventus. La Champions League è il primo obiettivo stagionale per i bianconeri, che sulla carta sono favoriti sul Porto in questa sfida, ma con tutte le cautele del caso in incontri che si risolvono sui 180 minuti. In campionato l’obiettivo è vicino, il sogno europeo può avere la priorità ma sarà il campo a decidere, fin da questa sera. In attesa del calcio d’inizio, possiamo adesso dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Porto-Juventus.

PORTO-JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE - Per Porto-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci forniscono i seguenti dati: la vittoria del Porto (segno 1) vale 3,60; il pareggio (segno X) è quotato 3,20 mentre la vittoria della Juventus (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 2,20 volte la somma che avrete deciso di puntare.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO - Il Porto di Nuno Espirito Santo si dovrebbe affidare ad un 4-4-2 classico che può diventare all’occorrenza 4-2-3-1; possibile che ci sia l’ingresso in campo di Oliver Torres al posto di Soares e dunque sarebbe André Silva ad occupare il ruolo di unica punta. Dovrebbe essere in campo anche l’algerino Brahimi, che sarà l’esterno sinistro, mentre dall’altra parte Jesus Corona dovrebbe avere la meglio su Otavio che dunque si prepara ad andare in panchina. Procedendo all’indietro, ecco poi i due mediani davanti alla difesa: sicuro del posto Hector Herrera che si è riposato venerdì in campionato (facile vittoria contro una piccola, come per la Juventus), al suo fianco andrà invece uno tra André André e Danilo Pereira, con ballottaggio che presumibilmente verrà sciolto soltanto all’ultimo e probabilmente a favore del secondo. Espirito Santo ha invece molti meno dubbi nel reparto arretrato: davanti al veterano Casillas, che questa coppa l’ha vinta tre volte con il Real Madrid, agiranno i centrali Felipe e Marcano mentre Maxi Pereira e Andrés Telles (che lo scorso anno era all’Inter) saranno i laterali bassi.

Barzagli e Chiellini ci sono: con Bonucci lasciato in tribuna per motivi disciplinari uno dei due (verosimilmente Chiellini) affiancherà Rugani al centro della difesa. Ce la fa anche Pjanic, che dunque va a giocare in mediana a meno di improvvise ricadute. Riguardo la posizione, dipenderà dal modulo: il 4-3-3 visto contro il Palermo potrebbe essere una soluzione per recuperare un giocatore a centrocampo in un match in trasferta in cui non prendere gol avrebbe grande valore, altrimenti spazio al 4-2-3-1 ormai classico con il rientro di Mandzukic e Cuadrado dal primo minuto. Con questo schema Dybala giocherebbe ancora da trequartista centrale muovendosi alle spalle di Higuain; Pjanic invece sarebbe uno dei due mediani al fianco di Khedira (che venerdì sera ha giocato solo un tempo), se il bosniaco dovesse alzare bandiera bianca è pronto Marchisio. In difesa avremo l'esordio di Lichtsteiner, che è rientrato in lista Uefa dopo essere stato escluso per i gironi; lo svizzero si avvia a essere titolare a destra con Alex Sandro, grande ex di questa partita, che si muoverà sull'altra fascia.