Probabili formazioni/ Roma-Villarreal: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Europa League 2016-2017, sedicesimi)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VILLARREAL: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma-Villarreal si gioca alle ore 19 di giovedì 23 febbraio; ritorno dei sedicesimi di Europa League 2016-2017 che, dopo il 4-0 dell’andata, è diventato una formalità per i giallorossi di Luciano Spalletti. La Roma ha ottenuto quello che sperava: chiudere i conti al Madrigal così da potersi concentrare sulla partita di campionato contro l’Inter. Certo rimane una gara da giocare, ma è difficile immaginare che il Villarreal possa ribaltare i quattro gol di svantaggio andandosi a prendere una qualificazione che diventerebbe miracolosa. Ad arbitrare allo stadio Olimpico sarà il tedesco Felix Zwayer; aspettando il calcio d’inizio della partita, andiamo a studiare le scelte dei due allenatori in quelle che sono le probabili formazioni di Roma-Villarreal.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Il 4-0 del Madrigal dà ampie garanzie a Luciano Spalletti, che verosimilmente potrà operare ampio turnover; come era già successo nell’ultima giornata del girone qualcuno potrebbe anche non essere convocato. Nell’attesa di scoprirlo, il 3-4-2-1 della Roma dovrebbe prevedere Totti e Perotti a scambiarsi nel ruolo di prima punta, con El Shaarawy quasi certamente in campo come secondo trequartista; si riposeranno dunque Nainggolan e Dzeko che sono tra i giocatori più utilizzati in questa stagione. A centrocampo fuori uno tra Strootman e De Rossi per fare spazio a Leandro Paredes; il maggiore indiziato è l’olandese. A sinistra giocherà Mario Rui, dall’altra parte Spalletti non ha altra soluzione se non quella di Bruno Peres, che da qui al termine della stagione sarà chiamato agli straordinari vista la ricaduta di Florenzi. Sarà fortemente rimaneggiata anche la difesa: Vermaelen e Juan Jesus vanno verso una maglia dal primo minuto, Manolas e Fazio si contendono il posto di centrale a protezione di Alisson, che sarà confermato in porta.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL - Sarà interessante stabilire quello che vorrà fare Fran Escribà per questa partita: la qualificazione è compromessa e domenica in campionato c’è il Real Madrid, snodo fondamentale per rimanere in corsa per il quarto posto. Possibile allora qualche variazione rispetto alla formazione che ha giocato all’andata: in porta ci sarà ancora Asenjo, sulle fasce possibilità per Rukavina e José Angel mentre in mezzo sembrano confermati Musacchio e Victor Ruiz. Per il tecnico del Villarreal è chiaro l’intento di evitare un’altra imbarcata, ma partendo anche da quello che ha detto la partita del Madrigal; per questo motivo a centrocampo potrebbe essere dato spazio a Rodrigo Hernandez a fare coppia con Trigueros, lasciando in panchina capitan Bruno. Torna dalla squalifica Roberto Soriano: l’ex della Sampdoria potrebbe essere in campo sulla corsia sinistra, dall’altra parte a contendersi il posto saranno in tre (Jonathan dos Santos, Cheryshev e Castillejo che ha giocato l’andata), mentre davanti possibilità per Adrian Lopez che sostituirà presumibilmente Nicola Sansone, andando a fare coppia con Bakambu.

ROMA-VILLARREAL: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Roma-Villarreal, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Calcio 4.