Probabili formazioni Siviglia-Leicester/ Quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

SIVIGLIA-LEICESTER: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Siviglia-Leicester si gioca mercoledì 22 febbraio 2017 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan, casa della formazione andalusa. Si tratta del match d’andata valido per gli ottavi di finale della Champions League: a dirigere l’incontro sarà il francese Clement Turpin, calcio d’inizio ore 20:45. Stagione fino a questo momento positiva per il Siviglia, terzo nella Liga a soli 3 punti dal Real Madrid capolista, e a dir poco complicata per il Leicester che in Premier League è scivolato fino alla zona retrocessione. Questa però è un’altra storia: nella fase a gironi di Champions il Siviglia ha terminato il gruppo H al secondo posto, dietro alla Juventus, mentre il Leicester ha vinto il gruppo G davanti a Porto, Copenaghen e Bruges. Di seguito le probabili formazioni di Siviglia-Leicester, ma prima diamo un’occhiata alle quote per le scommesse su questa partita.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIVIGLIA-LEICESTER (CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, ANDATA OTTAVI)

SIVIGLIA-LEICESTER: PRONOSTICO E QUOTE - Secondo i principali bookmaker il Siviglia ha le maggiori probabilità di vittoria. snai.it non fa eccezione: in questo caso il segno 1 per il successo spagnolo si abbassa a quota 1,37, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Leicester sale fino a 8,50. Invece il segno X per l’eventuale pareggio moltiplica per 5 la posta in gioco. Sempre da snai.it riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,00), Over (1,73), Gol (1,95) e NoGol (1,75).

PROBABILI FORMAZIONI: SIVIGLIA - Il tecnico argentino Jorge Sampaoli dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Sergio Rico tra i pali; davanti a lui la coppia difensiva composta dall’ex milanista Adil Rami e dal francese Lenglet. A completare la retroguardia a quattro saranno i terzini Mariano (a destra) ed Escudero (sinistra). Peso del centrocampo sulle spalle di N’Zonzi ed Iborra, mediani specializzati nella fase d’interdizione; sulla trequarti invece fantasia al potere con Nasri per vie centrali, Vitolo sulla fascia destra e l’ex interista Jovetic, a segno già 3 volte con la nuova maglia, a sinistra. Davanti il riferimento sarà il franco-tunisino Wissan Ben Yedder, mentre Luciano Vietto dovrebbe cominciare dalla panchina così come l’ex Palermo Franco Vazquez.

PROBABILI FORMAZIONI: LEICESTER - La squadra allenata da Claudio Ranieri, che non vince nei tempi regolamentari da 8 partite ufficiali, dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2. In porta il danese Kasper Schmeichel, in difesa da destra a sinistra previsti Simpson, il tedesco Huth e l’austriaco Fuchs. Mahrez dovrebbe cominciare largo sulla fascia destra, mentre per il versante mancino il favorito è il ventenne Demarai Gray; a far coppia in mezzo al campo saranno il regista Drinkwater e il nigeriano Onyinye Ndidi, acquistato nel mercato invernale dai belgi del Genk. Davanti Jamie Vardy, che non segna dal 10 dicembre (fu tripletta contro il Manchester City) ed è a secco in Champions League, e il giapponese Okazaki. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIVIGLIA-LEICESTER (CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, ANDATA OTTAVI)