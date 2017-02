PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DI MERCOLEDì (ANDATA OTTAVI, OGGI 22 FEBBRAIO 2017) - Ultima giornata dedicata all'andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017: mercoledì 22 febbraio entrambe le partite iniziano alle ore 20:45 e questa è una serata che profuma inrtensamente di tricolore. Per i pronostici del mercoledì infatti analizzeremo le partite della Juventus, impegnata all'Estadio do Dragao contro il Porto, e del Leicester di Claudio Ranieri che sta vivendo una stagione a due facce (in Premier League rischia la retrocessione); come sempre ci siamo affidati a tutti i fattori in gioco per provare a capire quale potrebbe essere l'esito delle due partite a cui assisteremo questa sera.

PRONOSTICO PORTO-JUVENTUS (ore 20:45) - Juventus favorita contro il Porto, ma lusitani avversari decisamente ostici per la Vecchia Signora, che dovrà riuscire a non farsi influenzare dal fatto di partire con i favori del pronostico per tutti i bookmakers. La partita che si prospetta è di quelle molto fisiche e tatticamente bloccate, con la Juventus che però sarà chiamata a fare almeno un goal per non correre troppi rischi allo Stadium. La squadra dovrebbe giocare con un 4-4-2 classico, mettendo quindi da parte per una serata il modulo che prevede la presenza di tutti i giocatori di maggior talento a disposizione di Allegri. Si preannuncia, a nostro avviso, un match che potrebbe davvero essere di quelli che vengono decisi da un singolo episodio che indirizza la partita, anche se la forza della compagine guidata da Allegri è sicuramente nota e sotto gli occhi di tutti. Da parte loro i portoghesi proveranno a fare la stessa partita fatta con la Roma, ovvero tanto pressing sul primo portatore di palla e grande attenzione alle occasioni che potrebbero capitare su palla inattiva, una delle specialità della casa, come la Roma ha imparato a proprie spese a settembre.

PRONOSTICO SIVIGLIA-LEICESTER (ore 20:45) - Siviglia contro Leicester è sicuramente l'ottavo di finale più affascinante per chi ama i confronti inediti, ma se fino a un paio di mesi fa, al momento del sorteggio, sembrava essere anche uno degli ottavi più equilibrati, oggi non è più così: il Leicester infatti è in crisi nera ed è vicinissimo alla zona retrocessione in campionato. Il pronostico appare senza dubbio totalmente chiuso e a favore del Siviglia, che anche giocando una partita soltanto sufficiente sembra assolutamente capace di portare a casa la vittoria e probabilmente di chiudere il discorso qualificazione già all'andata. Il Leicester ha perso infatti le armi della scorsa stagione, ovvero la capacità di difendere tutti e di ripartire in modo fulmineo, vincendo le proprie partita a centrocampo. La squadra appare abulica e quasi alla deriva, con Ranieri che dopo l'eliminazione in FA CUP ha affermato che gli servono "undici leoni fin dal match contro il Siviglia". Difficile per il tecnico italiano trovarli a pochi giorni da un match che potrebbe davvero essere l'ennesima mazzata in quella che è una stagione da incubo per il Leicester e per tutti i suoi tifosi e simpatizzanti sparsi in tutto il mondo.

