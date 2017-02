Risultati Champions League/ Diretta gol live score, partite e marcatori (oggi 22 febbraio 2017)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PARTITE E MARCATORI (ANDATA OTTAVI, OGGI 22 FEBBRAIO 2017) - Ultima giornata dedicata all’andata degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017: mercoledì 22 febbraio le due partite in programma chiuderanno il quadro delle sfide e ci proietteranno verso le sfide di ritorno, che inizieranno dopo la settimana di pausa nella quale, per di più, le due italiane impegnate qui dovranno sfidarsi nella semifinale di Coppa Italia.

Alle 20:45 di questa sera dunque si giocano Porto-Juventus e Siviglia-Leicester: serata a forti tinte italiane dunque. I bianconeri vogliono arrivare ad un’altra finale europea: quella del 2015 era stata sorprendente e forse in anticipo rispetto ai tempi, quest’anno bisogna innanzitutto cancellare la delusione di dodici mesi fa e poi dimostrare di aver costruito una squadra che possa arrivare con costanza in fondo alla Champions League. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE (ANDATA OTTAVI)

A Porto non sarà semplice perchè i Dragoni sono formazione di qualità e di esperienza, ma la Juventus ha un ampio vantaggio in campionato e arriva a questa partita con fiducia e tranquillità. Diverso il discorso per il Leicester di Claudio Ranieri: dopo il miracolo in Premier League le Foxes si sono confrontate con la parte più difficile: confermarsi non era chiaramente una possibilità contemplata, ma che il Leicester rischiasse concretamente di retrocedere era altrettanto difficile da immaginare.

Cosa che invece sta succedendo; la proprietà ha confermato la fiducia a Ranieri che però adesso deve provare a venirne fuori; intanto in Champions League la sua squadra ha sfruttato un girone abbordabile e si è qualificata in carrozza per gli ottavi. Il Siviglia sta giocando invece una grande stagione: splendido il lavoro di Jorge Sampaoli che ha sì dovuto aspettare l’ultima giornata per centrare gli ottavi, ma lo ha fatto in maniera brillante e in campionato contende il secondo posto al Barcellona, quasi certo di arrivare ancora una volta in Champions League a meno di clamorosi crolli.

Ci attende dunque una serata piuttosto interessante e con partite che non sono affatto scontate; naturalmente la speranza è che la Juventus e il Leicester di Claudio Ranieri colgano un risultato utile a chiudere il discorso qualificazione o quantomeno a rimanere ampiamente in corsa per la partita di ritorno che giocheranno in casa. Staremo a vedere se sarà davvero così o se i risultati dai campi daranno qualche altra indicazione. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE (ANDATA OTTAVI)