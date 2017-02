Risultati Europa League/ Diretta gol live score, partite e marcatori (oggi 22 febbraio 2017)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PARTITE E MARCATORI (RITORNO SEDICESIMI, 22-23 FEBBRAIO 2017) - L’Europa League 2016-2017 gioca già il ritorno dei sedicesimi: come sappiamo questa coppa è “indietro” di un turno rispetto alla Champions, dunque per recuperare e arrivare allo stesso livello in sede di quarti di finale è necessario che le 32 squadre impegnate nella fase ad eliminazione diretta giochino quattro volte nello spazio di cinque settimane, coprendo così due turni. Già mercoledì 22 febbraio avremo tre anticipi, tutti alle ore 18: Schalke 04-Paok, Fenerbahçe-Krasnodar e St. Etienne-Manchester United.

Il programma si completerà ovviamente giovedì: alle ore 17 avremo Osmanlispor-Olympiacos, alle ore 19 ci saranno Besiktas-Hapoel Beer Sheva, Roma-Villarreal, Zenit-Anderlecht, Ajax-Legia Varsavia e Apoel-Athletic Bilbao; alle ore 21:05 si giocheranno invece Lione-Az Alkmaar, Fiorentina-Borussia Monchengladbach, Sparta Praga-Rostov, Tottenham-Gent, Shakhtar Donetsk-Celta Vigo, Copenaghen-Ludogorets e Genk-Astra. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE (ANDATA SEDICESIMI)

Curiosamente, tante sfide sembrano essersi già risoltet all’andata; tra queste sicuramente quella della Roma che di fatto è già ai sedicesimi dopo il 4-0 del Madrigal. Per quanto riguarda gli anticipi, in bilico realisticamente c’è soltanto la partita di Istanbul: il Krasnodar ha vinto all’andata ma lo ha fatto soltanto per 1-0, risultato comodo ma che certamente tiene il Fenerbahçe in totale corsa per un posto negli ottavi.

Il 3-0 del Manchester United al St. Etienne è un’assicurazione piuttosto forte sul passaggio del turno dei Red Devils - anche considerando la differenza dei valori in campo - lo è ancora di più l’identico risultato con cui lo Schalke 04 ha battuto il Paok, perchè lo ha fatto a Salonicco dove i suoi gol valevano doppio. La Fiorentina certamente rischia qualcosa ma parte da una preziosissima vittoria esterna; guardando con occhio realistico le gare che potrebbero essere ancora in bilico non sono troppe.

Lo saranno quella di Osmanlispor e Olympiacos e quella tra Legia e Ajax (entrambe 0-0 all’andata), lo sarà quella di Nicosia perchè l’Apoel deve ribaltare un 3-2 ottenuto fuori casa, e lo sarà certamente quella del Tottenham, con gli Spurs che a Gent dovranno mettere in campo ben altra energia per provare a cancellare la sconfitta di misura rimediata all’andata.

Tra le big non solo gli inglesi rischiano la precoce eliminazione: anche lo Zenit si trova in una situazione difficile, i russi addirittura hanno perso 2-0 all’andata e dunque dovranno segnare almeno tre gol - senza subirne - per volare agli ottavi senza passare dai tempi supplementari. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE (ANDATA SEDICESIMI)